'हर हाल में दिलानी है NDA को जीत... अभी से सारे काम छोड़कर संगठन को दें पूरा वक्त', बिहार में BJP नेताओं से बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पटना में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में पार्टी के प्रमुख नेताओं को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया. इस बैठक में शाह ने स्पष्ट संदेश देते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया.

बीजेपी सूत्रों के अनुसार, शाह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत मतभेदों और पसंद-नापसंद को भुलाकर केवल एनडीए की जीत को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया.

अमित शाह ने बैठक में कहा, 'ये भरोसा लेकर जनता के बीच जाएं कि देश में सबसे ज्यादा जनसमर्थन हमारे नेतृत्व को मिला है. जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है.'

'उम्मीदवार नहीं, चुनाव पर दें ध्यान'

उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह चुनाव लड़ें और ये न देखें कि कौन उम्मीदवार है, बल्कि यह ध्यान रखें कि एनडीए चुनाव लड़ रहा है.

शाह ने जोर देकर कहा कि पार्टी जिसे भी मौका देगी, हर संगठनकर्ता को उसके साथ पूरी ताकत से जुट जाना है. केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि एनडीए की जीत तय है, लेकिन असल लक्ष्य दो तिहाई बहुमत के साथ विजय प्राप्त करना है.

उन्होंने कहा, 'यह चुनाव न सिर्फ बिहार, बल्कि देश के अन्य हिस्सों के लिए भी संदेशवाहक साबित होगा.'

संगठन को दें पूरा वक्त: शाह

शाह ने कार्यकर्ताओं को आज से ही चुनाव तक सारे अन्य काम छोड़कर संगठन को पूरा समय देने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने जनता के लिए काम किया हो, उसके लिए एंटी इंकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं होती.

शाह ने बिहार में एनडीए सरकार के कामकाज पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार पर विशेष ध्यान है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे सरकार के विकास कार्यों को जनता के बीच लेकर जाएं.

शाह ने कहा, 'हम जनता के बीच सरकार के कामकाज को लेकर जाएंगे. बिहार की जनता ने हमेशा एनडीए को समर्थन दिया है और इस बार भी हमें विश्वास है कि जनता हमारे साथ है.'

'एंटी इंकम्बेसी जैसी कोई चीज नहीं'

उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने काम किया हो उसके लिए एंटी इंकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं होती. बिहार पर हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है. हम जनता के बीच सरकार के कामकाज को लेकर जाएंगे.

