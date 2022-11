SSC CPO SI Answer Key 2022: दिल्ली पुलिस-CAPF सब-इंस्पेक्टर की उत्तर कुंजी जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक

SSC CPO SI Answer Key 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2022 पेपर 1 की उत्तर कुंजी (Answer Keys) जारी कर दी है. जो उम्मीदवार पेपर-1 में बैठे थे, वे अब आयोग (एसएससी) की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर एसएससी सीपीओ एसआई भर्ती परीक्षा की आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

SSC CPO पेपर 1 परीक्षा 2022 9 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित की गई थी. इस भर्ती (SSC CPO SI Recruitment) अभियान के जरिए कुल 4300 सब इंस्पेक्टर रिक्तियों को भरा जाएगा, इनमें 228 रिक्तियां दिल्ली पुलिस पुरुष में सब-इंस्पेक्टर (कार्यकारी) के लिए हैं, दिल्ली पुलिस-महिला में सब-इंस्पेक्टर (कार्यकारी) के लिए 112 और सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर (जीडी) के लिए 3960 रिक्तियां शामिल हैं. आंसर-की चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

SSC CPO SI Answer Key 2022: ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर,'Uploading of Tentative Answer Key(s) along with Candidates’ Response Sheet(s) - Sub-Inspector in Delhi Police and CAPFs Examination (Paper-I), 2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: लॉग इन क्रेडेंशियल्स जैसे रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें.

स्टेप 4: एसएससी सीपीओ उत्तर कुंजी स्क्रीन पर खुल जाएगी.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

बता दें कि आयोग ने फिलहाल एसएससी सीपीओ एसएआई की प्रोविजनल आंसर-की जारी की है. उम्मीदवार 16 नवंबर से 20 नवंबर की शाम 6 बजे तक प्रति प्रश्न / उत्तर चुनौती के लिए 100 रुपये के भुगतान पर आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. समय-सीमा के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा. प्रोविजनल आंसर-की पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद फाइनल आंसर-की और रिजल्ट (SSC CPO SI Result) जारी किया जाएगा.

