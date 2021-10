NEET 2021 Results date: जिन अ‍भ्‍यर्थियों ने राष्‍ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा दी है, उसका रिजल्‍ट इस महीने आ सकता है. इस बारे में आधिकारी पुष्टि राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency) की ओर से जल्‍द कर दी जाएगी. जो उम्मीदवार NEET परीक्षा को लेकर अपने रिजल्‍ट का इंतजार कर रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर नजर बनाए रखें.

बता दें कि NEET 2021 की अस्‍थायी आंसर की 15 अक्‍टूबर को जारी की गई थी, नीट 2021 की परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की गई थी. जिसमें 95 फीसदी से ज्‍यादा अभ्‍यर्थी इसमें शामिल हुए थे. नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 3,800 से अधिक सेंटर बनाए गए थे.

neet.nta.nic.in पर यहां क्लिक करके मिलेगी रिजल्ट की जानकारी

NEET 2021 का स्‍कोर कैसे चेक करें

जिन भी अभ्‍यर्थियों ने नीट 2021 की परीक्षा दी है, अगर वे अपना आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए इन चीजों को फॉलों करें.

स्‍टेप 1: सबसे पहले NEET UG 2021 की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं

स्‍टेप 2: होमपेज पर आंसर की, ओएमआर और रिकॉर्डेट रेस्‍पॉन्‍स पर क्लिक करें

स्‍टेप 3: इसके बाद NEET 2021 क्रे‍डेंशियल्‍स दर्ज करें और इसे सब्मिट करें

स्‍टेप 4: आपकी आंसर की स्‍क्रीन पर दिखाई देगी, इसे डाउनलोड कर सकते है.

ऑल इंडिया चिकित्सा प्रवेश परीक्षा देश-विदेश में 3858 विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी. राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency) इसके लिए मेरिट लिस्‍ट और ऑल इंडिया रैंक तय योग्‍यता के मानदंडों के अनुसार तैयार करेगा. जिसमें Directorate General Of Health Services, Medical Counselling Committee, National Medical Commission , Central Council of Indian Medicine, Central Council of Indian Medicine, Central Council Of Homoeopathy, Government of India AYUSH Admissions Central Counseling Committee की गाइडलाइंस और नियम लागू होंगे.