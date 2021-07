Kerala SSLC Result 2021 Live Updates: केरल परीक्षा भवन आज (बुधवार) 14 जुलाई को केरल बोर्ड SSLC रिजल्‍ट जारी करने जा रहा है. जारी जानकारी के अनुसार, रिजल्‍ट दोपहर 2 बजे घोष‍ित किए जाएंगे. वे सभी उम्‍मीदवार जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्‍ट्रेशन किया है, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर अपने रजिस्‍ट्रेशन नंबर की मदद से अपना रिजल्‍ट चेक कर सकेंगे.

Kerala SSLC Result 2021: पिछले वर्ष ये रहा था रिजल्‍ट

2020 में मार्च में आयोजित केरल बोर्ड SSLC परीक्षा में 98.8% छात्रों ने परीक्षा पास की थी. 2019 में भी, परीक्षा के लिए उपस्थित हुए 4,31,762 छात्रों में से 97.84% ने परीक्षा पास की थी.

Kerala SSLC Result 2021: कौन जारी करेगा रिजल्‍ट

शिक्षा मंत्री वी शिवकुट्टी दोपहर 2 बजे बोर्ड रिजल्‍ट जारी करेंगे.

