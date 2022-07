India Post GDS Result 2022 Out: इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का रिजल्ट जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

India Post GDS Result 2022 Declared: भारतीय डाक विभाग (India Post) ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) में ग्रामीण डाक सेवक भर्ती (GDS Jobs) परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार जून 2022 में आयोजित हुई भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी.

आईपीपीबी ने राज्यवार चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की है जिसमें चयनित उम्मीदवारों की संख्या, उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम और अलॉट हुए सर्कल की जानकारी दी गई है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यह लिस्ट चेक कर सकते हैं रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

How to Check India Post GDS Result 2022: ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: सबसे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की आधिकारिक वेबसाइट ippbonline.com पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, करियर सेक्शन में जाएं और करेंट ओपनिंग खोलें.

स्टेप 3: करंट ओपनिंग में 'Results of Engagement of Grameen Dak Sevaks to IPPB' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर सर्कल वाइज चुने गए उम्मीदवारों की लिस्ट खुल जाएगी.

स्टेप 5: यहां Ctrl+F टाइप करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें.

स्टेप 6: इस लिस्ट को डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

India Post GDS Result 2022 Direct Link

बता दें कि इस भर्ती अभियान (India Post GDS Recruitment 2022) के माध्मय से कुल 650 रिक्तियां भरी जाएंगी. ये भर्तियां दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, झारखंड समेत देश के अलग-अलग राज्यों में की जाएंगी.