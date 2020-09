ICSI CSEET results: कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट घोषित, ऐसे करें चेक

ICSI CSEET results 2020: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (Institute of Company Secretaries of India, ICSI) ने आज यानी 17 सितंबर को CSEET 2020 परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

ICSI CSEET results 2020: रिजल्ट ऐसे कर पाएंगे चेक



स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं.

स्टेप 2. होमपेज पर 'Click here to view Result and Download E-Mark Sheet' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3. डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा.

स्टेप 4. अपने क्रेडेंशियल्स और लॉगिन डिटेल डालें.

स्टेप 5. CSEET Result 2020 डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्टेप 6. CSEET 2020 परिणाम डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए इसका प्रिंटआउट लें.

ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें

जो उम्मीदवार इस एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वे अपने एडमिट कार्ड में दी गई डिटेल डालकर रिजल्ट चेक कर पाएंगे. ध्यान रखें कि अपना स्कोर चेक करने के लिए ऑफिश‍ियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें. इस संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट भी किया है. इसके मुताबिक ये बताया गया कि कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का परिणाम 17 सितंबर 2020 को दोपहर 2 बजे घोषित होगा. बता दें कि आईसीएसआई द्वारा यह परीक्षा 29 अगस्त 2020 को आयोजित की गई थी. यह परीक्षा रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड पर हुई थी.