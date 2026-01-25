वर्ल्ड बैंक में पेड इंटर्नशिप का मौका, विदेश में पढ़ाई और कमाई का मौका, आवेदन शुरू

अगर आप पढ़ाई के साथ-साथ दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली संस्थान में काम करने का सपना देखते हैं, तो यह मौका आपके लिए खास है. वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अपनी सशुल्क WBG Pioneers Internship के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह इंटर्नशिप न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय अनुभव देती है, बल्कि युवाओं को वैश्विक विकास से जुड़े असली प्रोजेक्ट्स पर काम करने का सुनहरा अवसर भी देती है.

और पढ़ें

क्या है WBG Pioneers Internship?

यह एक पेड इंटर्नशिप है, जिसमें छात्रों को सीखने का मौका, असली प्रोजेक्ट्स पर काम, वर्ल्ड बैंक के कामकाज को करीब से समझने का अनुभव मिलता है. इसका मकसद पढ़ाई को असली दुनिया के अनुभव से जोड़ना है, ताकि युवा प्रोफेशनल्स वैश्विक विकास से जुड़ सकें.

आवेदन की तारीख

आवेदन शुरू: 19 जनवरी 2026

आखिरी तारीख: 17 फरवरी 2026

कहां और किस तरह का काम मिलेगा?

चयनित इंटर्न वर्ल्ड बैंक की अलग-अलग टीमों के साथ काम करेंगे, जैसे—अर्थशास्त्र, पर्यावरण, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, शहरी विकास, डिजिटल डेवलपमेंट, फाइनेंस, आईटी, एचआर और कम्युनिकेशन. इंटर्नशिप अमेरिका (वाशिंगटन DC) और विश्व बैंक के दूसरे देशी कार्यालयों में होगी.

सैलरी और खर्च

इंटर्नशिप पेड है (प्रति घंटा वेतन मिलेगा), लेकिन आपको वहां रहने का खर्च खुद उठाना होगा.

Advertisement

कौन कर सकता है आवेदन?

अंतिम वर्ष के ग्रेजुएशन छात्र

मास्टर्स या PhD कर रहे छात्र

जिनके पास 0 से 6 साल का अनुभव हो

जिनकी कंप्यूटर और तकनीकी स्किल्स अच्छी हों

आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट www.worldbank.org पर जाकर आवेदन करें.

अपना CV, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट और कॉलेज का ट्रांसक्रिप्ट या एनरोलमेंट प्रूफ अपलोड करें.

ध्यान रखें, आवेदन जमा करने के बाद बदलाव नहीं होगा

चयन प्रक्रिया और अवधि

मार्च 2026 तक इंटरव्यू और चयन की जानकारी मिलेगी.

इंटर्नशिप अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक चलेगी.

क्यों करें आवेदन?

अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करना चाहते हैं. विश्व बैंक जैसे बड़े संस्थान का अनुभव लेना चाहते हैं और भविष्य में ग्लोबल करियर बनाना चाहते हैं.

तो यह इंटर्नशिप आपके लिए बेहतरीन मौका है.

---- समाप्त ----