यूपी कैडर, मेरठ में पहली पोस्टिंग... UPSC 2021 टॉपर श्रुति शर्मा अभी कहां हैं?

IAS Shruti Sharma देश की उन चर्चित महिला अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1 (AIR-1) हासिल कर इतिहास रच दिया. अपनी मेहनत और अनुशासन के बल पर उन्होंने यह साबित किया कि सही रणनीति और निरंतर प्रयास से देश की सबसे कठिन परीक्षा भी पास की जा सकती है। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी हैं और देवरिया जिले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट / सदर SDM के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं.

बिजनौर जिले में हुआ श्रुति शर्मा का जन्म

श्रुति शर्मा का जन्म 3 जनवरी 1997 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के बास्टा गांव में हुआ. एक मीडिल क्लास फैमिली से आने वाली श्रुति ने बचपन से ही पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट था. उनका परिवार शिक्षा को प्राथमिकता देता था, जिसने उनके सपनों को पंख दिए. शुरू से ही उनका लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज के लिए कुछ करने का था.

दिल्ली के इस यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई

श्रुति शर्मा ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित St. Stephen’s College से इतिहास (ऑनर्स) में स्नातक की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने Jawaharlal Nehru University (JNU) में MA History में दाखिला लिया, हालांकि UPSC की तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया.

UPSC की तैयारी के दौरान उन्होंने Jamia Millia Islamia की Residential Coaching Academy (RCA) से कोचिंग ली. यहां उन्होंने न सिर्फ अकादमिक मार्गदर्शन प्राप्त किया, बल्कि अनुशासित जीवनशैली और प्रतियोगी माहौल का भी लाभ उठाया. श्रुति का मानना है कि कोचिंग के साथ-साथ सेल्फ-स्टडी करने से सक्सेस मिल सकती है.

UPSC की तैयारी और संघर्ष

श्रुति शर्मा की सफलता आसान नहीं था. उन्होंने UPSC का पहला प्रयास दिया, जिसमें वह बहुत करीब आकर भी अंतिम सूची में जगह नहीं बना सकीं. हालांकि इस असफलता ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया. अपनी कमियों का विश्लेषण कर उन्होंने रणनीति बदली और दूसरे प्रयास में दोगुने आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी.

UPSC 2021 में टॉप किया था UPSC परीक्षा

UPSC Civil Services Examination 2021 में श्रुति शर्मा ने AIR-1 हासिल कर इतिहास रच दिया. उन्होंने कुल 1105 अंक (2025 में से) प्राप्त किए, जो लगभग 54.56 प्रतिशत थे. खास बात यह रही कि उस वर्ष टॉप-3 रैंक पर तीनों महिलाएं थीं. श्रुति शर्मा (1st), अंकिता अग्रवाल (2nd) और गामिनी सिंगला (3rd). यह उपलब्धि महिला सशक्तिकरण के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी गई.

IAS करियर और पोस्टिंग

UPSC में सफलता के बाद श्रुति शर्मा को 2022 बैच की IAS अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनकी पहली फील्ड पोस्टिंग मेरठ में Assistant Collector (सहायक कलेक्टर) के रूप में हुई. इसके बाद वर्ष 2023 से उन्हें देवरिया जिले में Joint Magistrate / SDM (सदर) के पद पर तैनात किया गया.

वर्तमान जिम्मेदारियां

देवरिया में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में श्रुति शर्मा कानून-व्यवस्था बनाए रखने, जन-शिकायतों के निस्तारण, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, महिला एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं की निगरानी जैसे अहम प्रशासनिक कार्य संभाल रही हैं.

