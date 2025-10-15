वसंत वैली स्कूल को मिला आइवी लीग फाइव-स्टार अवॉर्ड, मिला देश के ‘बेस्ट ऑफ द बेस्ट’ होने का सम्मान

अपनी शानदार उपलब्धियों की लिस्ट में वसंत वैली स्कूल ने एक और स्टार जोड़ ल‍िया है. वसंत वैली स्कूल को एजुकेशनवर्ल्ड इंड‍िया स्कूल रैंक‍िंग (EWISR) 2025–26 में आइवी लीग इंडिया नंबर-1 फाइव-स्टार अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है. इस अवॉर्ड को पाकर वसंत वैली देश के 'बेस्ट ऑफ द बेस्ट' स्कूलों में शामिल हो गया है.

19वें साल में पहुंच चुके इस सर्वे को दुनिया का सबसे बड़ा और भरोसेमंद स्कूल रैंकिंग सर्वे माना जाता है. EWISR 2025–26 देश भर के 34 शहरों में कराया गया जिसमें 9,500 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा ल‍िया. हिस्सा लेने वालों में पैरेंट्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और एजुकेशन एक्सपर्ट्स शामिल थे. सर्वे में इन सबसे राय ली गई. इस सर्वे में देशभर के 518 शहरों और कस्बों के 4,500 स्कूलों का मूल्यांकन किया गया.

क्या है आइवी लीग

इस बार एजुकेशनवर्ल्ड ने एक नई कैटेगरी 'आइवी लीग' शुरू की है. ये उन स्कूलों को सम्मानित करती है जो सालों से लगातार सभी व‍िशेष पैमानों पर टॉप रैंकिंग में बने रहे हैं. इनमें एकेडमिक रेप्यूटेशन, टीचर क्वालिटी, को-करीकुलर एक्सीलेंस और स्पोर्ट्स एजुकेशन जैसे पैरामीटर शामिल हैं. इस कैटेगरी में सभी स्कूलों को #1 रैंक दिया जाता है लेकिन उनकी कुल परफॉर्मेंस के आधार पर 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है.

Advertisement

एजुकेशनवर्ल्ड के फाउंडर-एडिटर दिलीप ठाकोर ने कहा कि आइवी लीग सुपर नोवा कैटेगरी एक नैचुरल प्रोग्रेशन है, जो ये सुनिश्चित करती है कि लगातार टॉप रैंक करने वाले स्कूलों को ‘Best of the Best’ के रूप में पहचाना जाए. ये संस्थानों में गर्व बढ़ाती है, हेल्दी कॉम्पिटिशन को प्रेरित करती है और बाकी स्कूलों के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करती है.

सामूहिक समर्पण का प्रतीक है ये अवार्ड

देखा जाए तो वसंत वैली स्कूल के लिए ये सम्मान उसकी 36 साल की उत्कृष्टता भरी यात्रा को और मजबूत करता है. इस मौके पर प्रिंसिपल शर्मिला बख्शी ने कहा कि हम अवॉर्ड्स के लिए काम नहीं करते, लेकिन जब कोई अवॉर्ड मिलता है तो अच्छा लगता है. हमारे स्कूल का हर टीचर परिवार की तरह काम करता है. वसंत वैली में बहुत ही गर्मजोशी और सहयोग का माहौल है. ये अवॉर्ड उस सामूहिक समर्पण का प्रतीक है.

होल‍िस्ट‍िक लर्नि‍ंग का प्रतीक है वसंत वैली

1990 में स्थापित, वसंत वैली स्कूल हमेशा से प्रोग्रेसिव एजुकेशन और होलिस्टिक लर्निंग का प्रतीक रहा है. ये स्कूल लगातार उन संस्थानों में गिना जाता है जो एकेडमिक इनोवेशन, समावेशी माहौल और को-करीकुलर डेवलपमेंट में देशभर में अग्रणी हैं. आइवी लीग फाइव-स्टार अवॉर्ड के साथ, वसंत वैली स्कूल ने न सिर्फ भारत की एजुकेशन लैंडस्केप में अपनी जगह और पक्की की है, बल्कि ये भी दिखाया है कि सहयोग, नवाचार और समर्पण के साथ भारतीय स्कूली शिक्षा में लगातार उत्कृष्टता कैसी दिखती है.

---- समाप्त ----