उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने बेसिक एजुकेशन से जुड़े बच्‍चों के लिए एक नया कदम उठाने का फैसला किया है. राज्‍य के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने ऐलान किया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 1.80 करोड़ छात्रों के माता-पिता के बैंक खातों में सरकार सीधे पैसे ट्रांसफर करेगी, जिससे कि वे बच्‍चों के लिए जरूरी स्‍कूली चीजें खरीद सकें. अभिभावकों के खाते में 1100 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, शिक्षामंत्री द्विवेदी ने कहा, "राज्य सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले 1.80 करोड़ छात्रों के माता-पिता के बैंक खातों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 1100 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे." मंत्री ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते, मोजे और बैग आदि खरीदने के लिए पैसा ट्रांसफर किया जाएगा. पैसा छात्र-छात्राओं के माता-पिता के खाते में भेजे जाएंगे.

