NEET UG 2021: नीट प्रवेश परीक्षा होगी स्थगित? सोशल मीडिया पर छात्र कर रहे ये मांग

NEET UG 2021: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) इस साल 12 सितंबर को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) UG 2021 आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस बीच छात्र सरकार से वर्तमान कोरोना की स्थिति को देखते हुए अक्टूबर तक प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने का आग्रह कर रहे हैं.



NEET UG 2021 प्रवेश परीक्षा को बाद की तारीख में स्थगित करने के प्रयास में छात्र #PostponeNEETUGSeptToOctober का उपयोग करके कमेंट पोस्ट कर रहे हैं, जो पिछले दो दिनों से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है.

छात्र NTA और केंद्र सरकार से NEET UG 2021 परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध कर रहे हैं. क्योंकि, उन्हें मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बदले हुए पेपर पैटर्न के अनुसार अपने आवेदन पत्र जमा करने और तैयारी करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है. NEET UG 2021 के नए पेपर पैटर्न के अनुसार, प्रश्न पत्र का एक सेक्शन अनिवार्य होगा और इसमें 35 प्रश्न होंगे, जबकि दूसरे में 15 प्रश्न होंगे, जिनमें से छात्रों को केवल 10 का उत्तर देना होगा.

#PostponeNEETUGtoOCT

Dear @dpradhanbjp sir,

We have a request from all neet aspirants that please postpone neet 2021 as soon as possible to October month due to some of the neet aspirants lost their family in covid and some of the students lost their books and files in floods.