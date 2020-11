राज्य सरकार के फैसले के बाद महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 9वीं से 12वीं के स्कूल आज 23 नवंबर से खुल गए हैं. पुणे के कुछ ग्रामीण हिस्सों में स्कूल लगभग 8 महीने बाद फिर से खुले हैं. महात्मा गांधी सर्वोदय संघ ट्रस्ट द्वारा संचालित पुणे के उरुली कंचन गांव में महात्मा गांधी जूनियर कॉलेज सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों के साथ आज फिर से खुल गया. 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र आज अच्छी संख्या में आए और लगभग 8 महीने के प्रतिबंध के बाद स्‍कूल में छात्र दिखाई दिए. स्कूल ने सरकार द्वारा प्रदान की गई SOP का पालन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं.

एक कक्षा में 50% छात्रों को अनुमति देने वाले सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए, स्कूल ने एक नियम बनाया है कि लड़कियों को एक दिन बुलाया जाएगा, जबकि लड़कों को दूसरे दिन बुलाया जाएगा. स्‍कूल आ रहे सभी छात्रों को ऑक्सीमीटर से चेक किया जा रहा है, तथा उन्‍हें स्‍कूल के भीतर एंट्री से पहले सैनिटाइज़ भी किया जा रहा है.

Maharashtra: Schools reopen in some rural areas of Pune



"We feel safe. School administration is taking all precautions," says a student



"We're following all state govt Health & Education Deptartments' directions & sprayed Hypochlorite for safety as well," says a school teacher pic.twitter.com/KfbkkJUyIC