School Reopen: महामारी की दूसरी लहर धीमी होने और कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही गिरावट को देखते हुए, पुडुचेरी ने 16 जुलाई से कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के सभी कॉलेज भी 16 जुलाई से फिर से खुलेंगे.

Puducherry | All schools for students in classes 9-12 will reopen from July 16. All colleges will also be reopened from July 16: Chief Minister N Rangaswamy