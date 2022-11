School-College Closed News: इस राज्य में शुक्रवार को बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज, भारी बारिश की चेतावनी

Schools College Closed News: तमिलनाडु में बारिश का सितम थमने का नाम ले रहा है. कई दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश आम जन-जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना जताई है. आईएमडी की चेतावनी के बाद तिरुवल्लूर जिले में शुक्रवार को स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई.

आईएमडी ने गुरुवार को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और रानीपेट जिलों के लिए 11 नवंबर को और डिंडीगुल, थेनी और नीलगिरी के लिए 12 नवंबर को रेड अलर्ट जारी किया था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र और अधिक चिह्नित होने की संभावना है. अगले 24 घंटे रेड अलर्ट का मतलब चेतावनी है. एजेंसी ने इन जिलों में एक या दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है.

चेन्नई शहर और उपनगरों में अगले 48 घंटों में कुछ क्षेत्रों में गरज और बिजली गिरने के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. आईएमडी ने शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. ऑरेंज अलर्ट यानी तैयार रहें. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में स्कूल-कॉलेजों का बंद रखने का फैसला किया गया है. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब भारी बारिश के चलते राज्य के स्कूल-कॉलेजों में छुट्टि घोषित की है.

