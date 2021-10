Best Scholarship Fellowship Programmes 2021: शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए स्टूडेट्स को कई तरह की स्‍कॉलरशिप और आर्थिक मदद दी जाती है. जिन बच्‍चों ने अपने मां-बाप को कोरोनाकाल में खो दिया है, उनके लिए स्‍कॉलरशिप के माध्‍यम से मदद के हाथ आगे बढ़े हैं, ताकि वे अपना भविष्‍य संवार सकें. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिल सके इसके लिए स्‍कॉलरशिप और फेलोशिप के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं. जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि नवंबर माह में है.

1. एसटीएफ सी इंडिया मेरिटोरियस स्‍कॉलरिशप प्रोगाम ( STFC India Meritorious Scholarship Programme 2021): श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी (STFC) ने इस स्‍कॉलरशिप प्रोग्राम की घोषणा की है. जिससे गरीब, वंचित कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों परिवारों को इससे मदद मिल सकेगी. इस स्‍कॉलरशिप के माध्‍यम से 10 और 12वीं कक्षा पास कर चुके स्‍टूडेंट को प्रोफेशनल कोर्स के लिए कई साल तक स्‍कॉलरशिप मिलेगी.



योग्‍यता

डिप्‍लोमा/ आईटीआई/ पॉलीटेक्क्निक कोर्स या ग्रेजुएशन/ इंजीनियरिंग (3-4 साल) वाले छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

जो भी आवेदन कर रहे हैं, वे उस परिवार से ताल्‍लुक रखते हों जिनके परिवार का प्रमुख कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर हो.

परिवार की सालाना आय 4 लाख रुपये से कम हो.

पुरस्‍कार

जो भी छात्र डिप्‍लोमा/ आईटीआई/ पॉलीटेक्क्निक के बाद एक साल के लिए चुने जाएंगे, उन्हें 15 हजार रुपए मिलेंगे. वहीं, ग्रेजुएशन/ इंजीनियरिंग स्‍टडी के लिए 4 साल तक अधिकततम 35 हजार रुपये मिल सकते हैं.

आखिरी तारीख : 15-11-2021

आवेदन का तरीका: ऑनलाइन आवेदन

वेबसाइट का लिंक

2. आईआईटी रुड़की केमेस्‍ट्री डिपार्टमेंट पोस्‍ट डॉक्‍टरल फेलोशिप (IIT Roorkee Chemistry Department Post Doctoral Fellowship 2021): आईआईटी रुड़की केमेस्‍ट्री डिपार्टमेंट ने पोस्‍ट डॉक्‍टरल फेलोशिप निकाली है, जिसमें पीएचडी कर चुके अभ्‍यर्थी आवेदन कर सकते हैं. जो भी अभ्‍यर्थी इसमें चयनित होंगे, उन्‍हें ‘Chemical Proteomic Approach to Identify Snrall Molecule Covalent inhibitors to Target Protein-Protein Interactions in BCI-2 Proteitrs’ विषय पर प्रोजेक्‍ट सब्‍मिट करना होगा.

योग्‍यता: फेलोशिप उस अभ्‍यर्थी के लिए है, जिसने केमेस्‍ट्री ( केमेस्‍ट्री बायोलॉजी), बायोटेक्‍नोलॉजी, बायोकेमेस्‍ट्री में हाल में अपनी थीसिस जमा की हो.

फेलोशिप उस अभ्‍यर्थी के लिए है, जिसने केमेस्‍ट्री ( केमेस्‍ट्री बायोलॉजी), बायोटेक्‍नोलॉजी, बायोकेमेस्‍ट्री में हाल में अपनी थीसिस जमा की हो. पुरस्‍कार: 60,000 रुपये तक प्रति माह

60,000 रुपये तक प्रति माह आवेदन की अंतिम तारीख : 06-11-2021

कैसे भेजे एप्‍लीकेशन: ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्‍लीकेशन इस पते पर भेजना होगा- The Head Department of chemistry, India Institute of Technology Roorkee Roorkee- 247667 Uttarakhand, India; यहां करना हेागा ईमेल - venkatesh.v@cy.iitr.ac.in

ऑनलाइन और ऑफलाइन एप्‍लीकेशन इस पते पर भेजना होगा- The Head Department of chemistry, India Institute of Technology Roorkee Roorkee- 247667 Uttarakhand, India; यहां करना हेागा ईमेल - venkatesh.v@cy.iitr.ac.in वहीं इस पते chem.t@iitr.ac.in and head@cy.iitr.ac.in पर भी भेजना होगा

ये है लिंक

3. एरिकसन बालिका सशक्‍तीकरण स्‍कॉलरशिप ( Ericsson Empowering Girl Scholarship Programme 2021): एरिकसन ने बेटियों के लिए स्‍कॉलरशिप के लिए आवेदन मांगे हैं, इसमें वे मेधावी छात्राएं आवेदन कर सकती हैं, जो इंफोरमेशन टेक्‍नोलॉजी और कंप्‍यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रही हैं. छात्राएं इंजीनियरिंग में दूसरे वर्ष में हों, ये शर्त है. इसके अलावा वे छात्राएं जो भारत में कहीं से भी एमबीए प्रोगाम कर रही हैं, वे भी आवेदन कर सकती हैं. यह स्‍कॉलरशिप उन छात्राओं के लिए हैं जो समाज के वंचित और गरीब परिवार से आती हों.

योग्‍यता

आवेदक छात्रा भारत में इंफोरमेशन टेक्‍नोलॉजी और कंप्‍यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रही हो, या एमबीए कर रही हो.

आवेदक छात्रा के ग्रेड प्‍वाइंट कम से कम 6.5 हो. वहीं बीते अंतिम वर्ष के फाइनल एग्‍जाम में इसके बराबर नंबर हों.

परिवार की सभी आय के सोर्स से इनकम 6 लाख रुपए से ज्‍यादा न हो

पुरस्‍कार: 75 हजार रुपए वार्षिक

75 हजार रुपए वार्षिक आवेदन की अंतिम तारीख : 30-11-2021

30-11-2021 आवेदन का तरीका : ऑनलाइन

ये है लिंक