राजस्थान में एक लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी, जानें किस विभाग में कब होगी भर्ती 

राजस्थान सरकार ने साल भर में होने वाली एक लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है. इसमें पदों की संख्या और किस महीने में कौन सी भर्ती की परीक्षा होगी यह बताया गया है. भर्ती कैलेंडर जारी करते समय सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हमने युवाओं के भविष्य की योजनाओं को आकार देने के लिए आज एक लाख भर्तियों वाला सालभर का भर्ती कैलेंडर जारी किया है.

तय समय पर करवाई जाएगी परीक्षा

इससे आपको यह पता लगेगा कि भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन कब निकलेगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, परिणाम कब आएंगे, परिणाम आने के बाद नियुक्ति पत्र आपको कब मिलेंगे. यह पूरी पारदर्शिता के साथ हमने उजागर किया है. सीएम ने कहा- हम चाहते हैं कि हमारे युवा मेहनत करें, हमारे युवा पढ़ें. वह जो कुछ जीवन में बनना चाहते हैं. वह बनकर दिखाएं. हम इस कैलेंडर से सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा तय समय पर करवाई जाए. सीएम भजनलाल शर्मा रविवार को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे.

दो साल में 300 पेपर हुए, एक भी लीक नहीं हुआ

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि दो साल पहले जब हमारी सरकार बनी थी, तब हमने शपथ ली थी कि हम युवाओं के सपनों को टूटने नहीं देंगे. पिछली सरकार के पेपर लीक के श्राप से प्रदेश को मुक्ति दिलाएंगे. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे गर्व है कि हम संकल्प पर खरे उतर रहे हैं. प्रदेश में पिछले दो साल में 300 पेपर हुए हैं, एक भी लीक नहीं हुआ. हमारी सरकार ने युवाओं के विकास के लिए विशेष कदम उठाएं हैं.

उन्होंने बताया कि विपक्ष के लोगों ने कहा था कि इतनी नौकरी कैसे दे पाओगे. हमने उनसे कहा था कि आप चिंता मत कीजिए. डायरी-पेन हाथ में रखिए, हम पूरा हिसाब देकर चलेंगे. आप देखिए हम युवाओं को कैसे नौकरी देते हैं. पिछले दो सालों मे एक लाख से अधिक नौकरियां दी जा चुकी हैं. वहीं 1.43 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं.

भर्ती कैलेंडर के अनुसार किस विभाग में कौन-सी भर्ती होगी

शिक्षा विभाग

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती

व्याख्याता स्कूल शिक्षा भर्ती

संस्कृत शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती

गृह विभाग / पुलिस विभाग

कांस्टेबल भर्ती

सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती

पुलिस रेडियो/तकनीकी स्टाफ भर्ती

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

नर्स ग्रेड-II भर्ती

एएनएम / जीएनएम भर्ती

फार्मासिस्ट भर्ती

लैब टेक्नीशियन भर्ती

मेडिकल ऑफिसर भर्ती

राजस्व विभाग

पटवारी भर्ती

ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती

जूनियर असिस्टेंट भर्ती

प्रशासनिक सेवाएं

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS)

अधीनस्थ सेवा (RTS)

वन विभाग

वन रक्षक भर्ती

फॉरेस्ट गार्ड / फॉरेस्टर भर्ती

पशुपालन विभाग

पशु परिचर भर्ती

पशु चिकित्सक सहायक भर्ती

तकनीकी विभाग

जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती

असिस्टेंट इंजीनियर (AE) भर्ती

ऊर्जा / विद्युत विभाग

तकनीकी हेल्पर भर्ती

जूनियर अकाउंटेंट / क्लर्क भर्ती

अन्य विभाग

महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर भर्ती

सामाजिक न्याय विभाग में विभिन्न पद

परिवहन विभाग में निरीक्षक/कर्मचारी भर्ती

इस भर्ती कैलेंडर का फायदा

अब युवाओं को पहले से पता रहेगा कि किस विभाग की भर्ती कब आने वाली है, जिससे वे अपनी पढ़ाई और तैयारी सही तरीके से कर सकें.

