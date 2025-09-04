NIRF Ranking: ये हैं देश के टॉप इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल के कॉलेज... सरकार ने जारी की लिस्ट

भारत सरकार ने एनआईआरएफ रैंकिंग जारी कर दी है. इस साल 17 कैटेगरी में सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी की है. इन सस्थानों में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल जैसी कई कैटेगरी शामिल हैं. इस बार ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास का नाम है और आईआईटी मद्रास लगातार कई सालों से पहले स्थान पर बना हुआ है.

ऐसे में हम आपको बताते हैं कि इस बार किस कैटेगरी में किस संस्थानों का नाम शामिल किया गया है. तो देखते हैं कैटेगरी के हिसाब से टॉप-10 कॉलेजों की लिस्ट...

ओवरऑल कैटेगरी की टॉप 10 इंस्टिट्यूट (एनआईआरएफ रैंकिंग)

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की

ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी

मैनेजमेंट के टॉप कॉलेज

मैनेजमेंट के टॉप कॉलेज में पहले नंबर पर इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट,अहमदाबाद है, वहीं दूसरे नंबर पर इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बेंगलुरू शामिल है.

ये हैं मैनेजमेंट की टॉप 10 कॉलेज (एनआईआरएफ रैंकिंग)

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर

Advertisement

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट

मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, गुरुग्राम

एक्सएलआरआई – जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर

मेडिकल के टॉप इंस्टिट्यूट

मेडिकल के टॉप इंस्टिट्यूट में पहले नंबर पर ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली है और दूसरे नंबर पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ शामिल है.

ये हैं मेडिकल के टॉप 5 इंस्टिट्यूट (एनआईआरएफ रैंकिंग)

ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दिल्ली

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर

जवाहरलाल इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी

संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, लखनऊ

---- समाप्त ----