कुछ नया नहीं है NEET PG में 0 पर्सेंटाइल पर एडमिशन... अक्सर परीक्षा में बैठना काफी होता है!

नीट पीजी 2025 में जीरो पर्सेंटाइल कट-ऑफ जाने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है. लोगों का कहना है कि डॉक्टर्स से जुड़े एग्जाम में इतनी कम कट-ऑफ होना ठीक नहीं है और लोग एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि नीट पीजी एग्जाम में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और इससे पहले भी कट-ऑफ जीरो पर्सेंटाइल तक जा चुकी है. इसके अलावा हर साल कट-ऑफ काफी कम चली जाती है और 5-15 पर्सेंटाइल वालों का भी आसानी से एडमिशन हो जाता है. तो जानते हैं पिछले 5 सालों में पर्सेंटाइल का रिकॉर्ड कैसा रहा है...

इस साल कितनी कट-ऑफ है?



अगर इस साल की बात करें तो इस साल रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कट-ऑफ जीरो पर्सेंटाइल तक पहुंच गई है और नंबर की कट ऑफ माइनस 40 तक है. इसकी वजह ये है कि इस बार नीट पीजी की 18 हजार से ज्यादा सीटें खाली हैं और कम कट-ऑफ पर काफी बवाल हो रहा है. बता दें कि सामान्य वर्ग और EWS उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल 50th से कम करते हुए 7th पर्सेंटाइल कर दिया गया है. इसके अलावा बेंचमार्क दिव्यांग जनरल कैटेगरी (PwBD) के लिए 45th से घटाकर 5th पर्सेंटाइल कर दिया गया है.

इसी तरह SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए, पर्सेंटाइल 40 से घटाकर 0 कर दिया गया है, इसमें संबंधित कट-ऑफ स्कोर 800 में से -40 (नेगेटिव मार्किंग की वजह) तय किया गया है.

2024 में 5 पर्सेंटाइल पर एडमिशन

जैसे इस साल 0 पर्सेंटाइल पर एडमिशन हो रहा है, वैसे पिछले साल ये कट-ऑफ 5 पर्सेंटाइल तक चली गई थी. 2024 में भी मेडिकल काउंसिंग कमिटी की ओर से नीट पीजी के लिए सभी जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पर्सेंटाइल को 5 कर दिया गया था. हालांकि, जब एडमिशन शुरू हुए थे, उस वक्त जनरल के लिए 50, पीडब्ल्यूडी के लिए 45, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40 पर्सेंटाइल कट-ऑफ थी. इसे बाद में 15, 10 की गई और फिर 5 पर्सेंटाइल कर दिया गया.

2023 में 0 पर्सेंटाइल पर हुआ एडमिशन

जब 2023 में नीट पीजी के एडमिशन हो रहे थे, उस वक्त सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए 50 पर्सेंटाइल कट-ऑफ थी और रिजर्व्ड कैटेगरी को 40 पर्सेंटाइल पर एडमिशन दिया जा रहा था. लेकिन, बाद सभी कैटेगरी के लिए इसे 0 पर्सेंटाइल कर दिया गया था और कम नंबर पर भी एडमिशन दिया जा रहा था.

2022 में 15 पर्सेंटाइल गई थी कट-ऑफ

साल 2022 में कट-ऑफ जीरो पर्सेंटाइल तक नहीं गई थी, लेकिन कम करके इसे 15 पर्सेंटाइल तक कर दिया गया था. 2023 में पहले लेवल पर 50 से 35 पर्सेंटाइल तक कट-ऑफ थी. लेकिन, फिर इसे रिवाइज किया गया और बाद में इसे 15 पर्सेंटाइल तक कर दिया गया था.

2021 में ज्यादा कम नहीं थी कट-ऑफ

अगर 2021 में कट-ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए शुरू में कट-ऑफ 50 पर्सेंटाइल थी और बाद में इसे 35 कर दिया गया. इसके अलावा एससी-एसटी, ओबीसी के लिए कट-ऑफ को 40 से 25 पर्सेंटाइल कर दिया गया. इसके अलावा अन्य रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30 पर्सेंटाइल तक कट-ऑफ कर दी गई थी.





