KVS में स्पेशल एजुकेटर की बंपर भर्ती, 987 पदों पर आवेदन, जानें योग्यता

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने साल 2026-27 के लिए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. इस भर्ती के तहत कुल 987 पद भरे जाएंगे. यह भर्ती उन बच्चों की पढ़ाई के लिए है, जिन्हें विशेष शिक्षा (Special Education) की जरूरत होती है. केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने इसके लिए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती निकाली है.

किन पदों पर होगी भर्ती?इस भर्ती के तहत कुल 987 पद भरे जाएंगे.

स्पेशल एजुकेटर (TGT) – 493 पद

स्पेशल एजुकेटर (PRT) – 494 पद

कौन कर सकता है आवेदन?

PRT (प्राइमरी टीचर) के लिए 12वीं कक्षा कम से कम 50% अंकों के साथ पास हो. स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए. CTET Paper-I पास होना जरूरी है. TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) के लिएग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक

स्पेशल एजुकेशन में B.Ed. या जनरल B.Ed. के साथ स्पेशल एजुकेशन में 1 साल का डिप्लोमा, CTET Paper-II पास होना जरूरी है.

सभी उम्मीदवारों का RCI (Rehabilitation Council of India) में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है.

उम्र सीमा (Age Limit)

TGT के लिए: अधिकतम 35 साल

PRT के लिए: अधिकतम 30 साल

(आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी)

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

इस भर्ती में चयन दो चरणों में किया जाएगा.

लिखित परीक्षा (CBT)

कंप्यूटर आधारित परीक्षा

कुल 180 अंक

सवाल होंगे:

हिंदी

अंग्रेजी

रीजनिंग

संबंधित विषय से जुड़े प्रश्न

इंटरव्यू और क्लास डेमो

लिखित परीक्षा पास करने वालों को बुलाया जाएगा

कुल 60 अंक

इसमें उम्मीदवार की पढ़ाने की क्षमता और विषय की समझ देखी जाएगी

फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी?

लिखित परीक्षा के अंक – 70% वेटेज

इंटरव्यू और डेमो – 30% वेटेज

इन दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

आवेदन कब और कहां करें?

आवेदन प्रक्रिया फरवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है

आवेदन और पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें- kvsangathan.nic.in

