जनवरी 2026 में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? चेक करें छुट्टियों की लिस्ट

जनवरी 2026 में देश के कई हिस्सों में स्कूल और कॉलेज कुछ खास तारीखों पर बंद रह सकते हैं. नया साल शुरू होते ही पढ़ाई का दबाव तो रहता है, लेकिन इसी महीने में कई त्योहार और राष्ट्रीय दिवस भी आते हैं, जिनकी वजह से छुट्टियां मिलती हैं. जनवरी पढ़ाई के लिए बहुत अहम महीना होता है. इसी दौरान प्री-बोर्ड परीक्षाएं, रिवीजन और आंतरिक मूल्यांकन होते हैं. सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी से शुरू हो जाती हैं, इसलिए छात्र इस समय तैयारी में जुटे रहते हैं. इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी जनवरी व्यस्त रहता है, क्योंकि JEE Main सेशन 1 इसी महीने होता है.

और पढ़ें

जनवरी 2026 में आने वाली प्रमुख छुट्टियां (संभावित)

3 जनवरी (शनिवार) – हजरत अली का जन्मदिन

14 जनवरी (बुधवार) – पोंगल

14 जनवरी (बुधवार) – मकर संक्रांति

23 जनवरी (शुक्रवार) – वसंत पंचमी

26 जनवरी (सोमवार) – गणतंत्र दिवस

इन तारीखों पर कई स्कूल और कॉलेज बंद रह सकते हैं.

ये बात रखें ध्यान

यह ध्यान रखें कि ये छुट्टियां हर राज्य या हर बोर्ड में एक जैसी हों, यह जरूरी नहीं है. कुछ जगहों पर स्थानीय प्रशासन या स्कूल प्रबंधन के फैसले के अनुसार स्कूल खुले भी रह सकते हैं.

छात्रों और अभिभावकों के लिए सलाह

छुट्टियों की सही जानकारी के लिए अपने स्कूल, शिक्षा बोर्ड या राज्य सरकार की आधिकारिक सूचना जरूर देखें. इससे पढ़ाई की योजना बनाने और त्योहार मनाने दोनों में आसानी होगी. कुल मिलाकर, जनवरी 2026 में पढ़ाई के साथ-साथ त्योहार और राष्ट्रीय कार्यक्रम भी छात्रों के कैलेंडर का हिस्सा रहेंगे.

---- समाप्त ----