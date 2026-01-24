scorecardresearch
 
ग्रेटर नोएडा में छात्र की आत्महत्या के बाद हॉस्टल में हंगामा, बसों में तोड़फोड़, 2 गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा में बीटेक छात्र उदित सोनी ने हॉस्टल की चौथी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद छात्रों ने हॉस्टल में हंगामा किया और बसों के शीशे तोड़ दिए. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है.

X
सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच जारी है. ( Photo: India Today)
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक बीटेक छात्र उदित सोनी (भोगनीपुर, झांसी) ने हॉस्टल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी. घटना रात करीब 11:30 बजे नॉलेज पार्क-3 स्थित हॉस्टल में हुई. जानकारी के मुताबिक, उदित अपने दोस्तों चेतन और कुलदीप के साथ शराब पीकर हॉस्टल आया था. हॉस्टल प्रबंधन ने उसे फटकार लगाई और इसका वीडियो उसके पिता विजय सोनी को भेज दिया. 

वीडियो देखकर पिता ने लगाई डांट
पिता ने वीडियो देखकर उदित को डांट लगाई और घर बुलाने की बात कही. इस बात से उदित बहुत आहत हुआ और उसने हॉस्टल की चौथी मंजिल से छलांग लगा दी. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. छात्र की मौत के बाद हॉस्टल परिसर में तनाव फैल गया. गुस्साए छात्रों ने हंगामा किया और हॉस्टल के बाहर खड़ी बसों के शीशे तोड़ दिए. परिसर में रखे अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचाया. छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल संचालक का गलत व्यवहार और मानसिक दबाव ही इस आत्महत्या की वजह बना. 

छात्रों को समझाकर शांत कराया गया
मौके पर पहुंची नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने हालात को काबू में किया. छात्रों को समझाकर शांत कराया गया और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. हॉस्टल की बस तोड़ने के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच की जा रही है. इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो.पुलिस ने बताया कि दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. हॉस्टल की बस में तोड़फोड़ के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की जांच जारी है.

