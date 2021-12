Winter Season Google Doodle: साल के सबसे छोेटे दिन पर गूगल ने बनाया विंटर स्पेशल डूडल, जानिए क्या है खास

Winter Season Google Doodle: भारत में सर्दियों के मौसम ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है. देश भर में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. वहीं, 21 दिसंबर को विंटर सोलस्टाइस ठंड की मौसम की शुरुआत का प्रतीक है. ऐसे में Google ने भी (आज) मंगलवार को एक एनिमेटेड डूडल बनाया है. सर्दियों का मौसम उत्तरी गोलार्ध में शुरू हो रहा है, जो 20 मार्च तक चलेगा.

21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है. विंटर सोलस्टाइस उस समय होता है जब सूर्य मकर रेखा पृथ्वी के सबसे पास होती है. भारतीय ज्योतिष में इसे मकर सायन कहते हैं.

