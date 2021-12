RRB Group D Exam 2021: कहीं रद्द तो नहीं हो गया आपका फॉर्म! ऐसे करें चेक, यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

RRB Group D Exam 2021: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी परीक्षा परीक्षा का आयोजन कई चरणों करने वाला है. बोर्ड ने एग्जाम डेट के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया था. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, 23 फरवरी, 2022 (संभावित) से इस परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है.

इसके साथ ही रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अपनी आधिकारिक वेबासाइट rrbcdg.gov.in पर एप्लीकेशन स्टेट्स और मॉडिफिकेशन लिंक लाइव कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था, वे फौरन अपना एप्लीकेशन स्‍टेट्स चेक कर लें और आवेदन रद्द होने पर कनेक्शन कर लें.

RRB Group D Exam 2021: ऐसे चेक करें स्टेट्स

स्टेप 1: सबसे पहले कैंडिडेट रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ऑफिशियल वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर दिए गये लिंक "RRC-CEN-01/2019 (Level 1 posts) - Modification link for Uploading of Photograph and/or Signature and Checking of Application Status." पर क्लिक करें.

स्टेप 3: उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि दर्ज कर सबमिट करें.

स्टेप 4: कैंडिडेट के सामने उनके फॉर्म का स्टेट्स होगा.

इसके साथ ही वे उम्मीदवार जिनका फार्म फोटो या सिग्नेचर के कारण रिजेक्ट हो गया है, उसे वे अपडेट भी कर सकते हैं. कैंडिडेट 26 दिसंबर, 2021 तक फॉर्म स्टेटस और करेक्शन कर सकते हैं.

एप्लीकेशन स्टेट्स चेक करने के लिए यहां क्लिक करें