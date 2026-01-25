Gen Z की भाषा में ‘CEO of’ का मतलब क्या है? जानें इसका इस्तेमाल

आज की Gen Z भाषा में CEO of कहना किसी को किसी चीज़ में सबसे आगे, सबसे अलग या सबसे मजेदार तरीके से पहचान देने का तरीका है. आज की Gen Z की भाषा में ‘CEO of’ का क्या मतलब है?अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, खासकर इंस्टाग्राम या टिकटॉक के कमेंट सेक्शन में, तो आपने 'CEO of' शब्द जरूर देखा होगा. लेकिन यहां CEO का मतलब किसी कंपनी का बॉस होना नहीं है. Gen Z की भाषा में “CEO of” किसी इंसान को किसी काम में सबसे आगे, सबसे माहिर या नंबर-1 बताने का मजेदार तरीका है। इसे आप GOAT (Greatest Of All Time) कहने का नया और कूल वर्ज़न भी समझ सकते हैं.

Gen Z में ‘CEO of’ क्यों कहा जाता है?

Gen Z के लिए किसी को 'CEO of' कहना एक तरह की तारीफ होती है. मतलब इस काम में इससे बेहतर कोई नहीं! कभी-कभी इसका इस्तेमाल मज़ाक या व्यंग्य के तौर पर भी किया जाता है.

the concept of liking your own tweets pic.twitter.com/g8g1jKPXjk — blink&forever (@everpinkarea) January 23, 2026

‘CEO of’ कैसे इस्तेमाल होता है?

सोशल मीडिया पर लोग इसे कई तरीकों से इस्तेमाल करते हैं,

जैसे- कोई बढ़िया कपड़ों में फोटो डाले -CEO of fashion.

कोई हर बात पर ज्यादा सोचता हो-CEO of overthinking.

कोई बार-बार लेट हो जाता हो-CEO of being late.

I’m the ceo of unemployment — rawrimrwa (@toxicwhorrot) January 24, 2026

यानी अच्छी आदत हो या मज़ेदार कमी — दोनों के लिए ये शब्द चल जाता है.

असल मतलब क्या है?

BBC के मुताबिक, 'CEO of' किसी को किसी चीज में सबसे अच्छा बताने का मजाकिया तरीका है. Urban Dictionary भी कहती है कि इसका इस्तेमाल खासकर सोशल मीडिया के कमेंट्स में होता है, जहां लोग वीडियो या पोस्ट देखकर तुरंत किसी को 'किसी चीज़ का CEO' बना देते हैं.

Gen Z की भाषा अलग क्यों है?

हर पीढ़ी की अपनी भाषा होती है। जैसे पहले की पीढ़ियों को आज के मीम्स और स्लैंग समझ नहीं आते, वैसे ही Gen Z भी अपनी अलग दुनिया बनाती है।

Gen Z की भाषा मीम्स से प्रभावित होती है. इंटरनेट कल्चर से जुड़ी होती है. यही वजह है कि CEO of जैसे शब्द इतने पॉपुलर हो रहे हैं.

