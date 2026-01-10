जल्द जारी होगा GATE 2026 का एडमिट कार्ड, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी द्वारा ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) का आयोजन 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को किया जाएगा. GATE 2026 के लिए एडमिट कार्ड पहले 2 जनवरी 2026 को जारी होने वाले थे, लेकिन IIT गुवाहाटी ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर एडमिट कार्ड की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. 8 जनवरी 2026 तक एडमिट कार्ड जारी होने की नई तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.
GATE 2026 एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड होगा?
GATE 2026 का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे IIT गुवाहाटी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे:
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को:
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर
पासवर्ड या जन्मतिथि
GATE 2026 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
GATE 2026 परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार
परीक्षा केंद्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
क्या परीक्षा केंद्र पर मोबाइल या निजी सामान रखने की सुविधा होगी?
नहीं. परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन या अन्य निजी सामान रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी.
क्या परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं?
नहीं. परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर ले जाना मना है. हालांकि, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान स्क्रीन पर वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर दिया जाएगा.
परीक्षा हॉल के अंदर कौन-सी चीजें ले जाना मना है?
क्या परीक्षा के दौरान हॉल से बाहर जा सकते हैं?
नहीं. परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी कारण से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी. उम्मीदवार परीक्षा समाप्त होने के बाद ही बाहर जा सकेंगे.