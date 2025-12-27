DSSSB परीक्षा पर रोक, आयु सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही दिल्ली सरकार

दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने DSSSB परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार अब DSSSB परीक्षाओं की आयु सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है. जब तक इस आयु सीमा को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक DSSSB की परीक्षा नहीं कराई जाएगी. दरअसल, DSSSB के अभ्यर्थी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई जाए. कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो आयु सीमा के कारण परीक्षा देने से वंचित हो रहे थे. DSSSB की परीक्षा मार्च महीने में होनी थी, लेकिन उम्मीदवारों के विरोध और मांगों को देखते हुए सरकार ने इस पर ध्यान दिया.
इसी को लेकर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने फिलहाल पुराने आदेश पर रोक लगा दी है. इसका मतलब है कि जब तक आयु सीमा में बदलाव को लेकर नया आदेश जारी नहीं होता, तब तक DSSSB की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. सरकार का कहना है कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. जल्द ही आयु सीमा को लेकर नया फैसला आने की उम्मीद है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है.
DSSSB परीक्षा क्या है?
DSSSB का पूरा नाम Delhi Subordinate Services Selection Board है. यह एक सरकारी बोर्ड है, जो दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है.
DSSSB परीक्षा का उद्देश्य
इस परीक्षा के जरिए दिल्ली सरकार के स्कूलों, कॉलेजों और अन्य विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती की जाती है. इसमें शिक्षक, क्लर्क, असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, लैब असिस्टेंट, नर्स, वार्डन, टेक्निकल स्टाफ जैसे कई पद शामिल होते हैं.
DSSSB में कौन-कौन सी परीक्षाएं होती हैं
DSSSB अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग परीक्षाएं कराता है, जैसे—
TGT, PGT, PRT शिक्षक भर्ती
परीक्षा का पैटर्न
आयु सीमा क्यों अहम है
DSSSB की हर भर्ती में आयु सीमा तय होती है, जो आमतौर पर 18 से 27 या 32 वर्ष के बीच होती है. कई अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण वे आयु सीमा पार कर चुके हैं.इसी वजह से अभ्यर्थियों ने आयु सीमा बढ़ाने की मांग की थी.
परीक्षा पर रोक क्यों लगी
अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने DSSSB परीक्षा पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है. सरकार का कहना है कि जब तक आयु सीमा को लेकर फैसला नहीं हो जाता, तब तक परीक्षा कराना सही नहीं होगा.
अभ्यर्थियों को क्या फायदा होगा
जिन उम्मीदवारों की उम्र सीमा के कारण परीक्षा छूट रही थी, उन्हें मौका मिल सकता है, परीक्षा में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित होगा. इससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहेगा.
आगे क्या हो सकता है
सरकार जल्द ही आयु सीमा बढ़ाने या विशेष छूट देने पर निर्णय ले सकती है. इसके बाद ही DSSSB परीक्षा की नई तारीख घोषित की जाएगी. कुल मिलाकर, DSSSB परीक्षा दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा है और आयु सीमा को लेकर लिया गया यह फैसला लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है.