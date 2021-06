Delhi School: एडमिशन के लिए आयु सीमा में छूट देंगे स्कूल, दिल्ली सरकार का फैसला

Admission in Delhi Government School: दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9 तक के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. स्कूल में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स की आयु सीमा यानी उम्र को लेकर शिक्षा निदेशालय ने एक अहम फैसला किया है. शिक्षा निदेशालय के मुताबिक सामान्य छात्रों को उम्र में 6 महीने तक की छूट दी जाएगी. जबकि दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों को अधिकतम 4 साल तक छूट मिलेगी.

शिक्षा निदेशालय (Directorate of Education) की ओर से ट्वीट करके जानकारी दी गई कि कोरोना के मद्देनजर एडमिशन के लिए आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया गया है. जिसके तहत कोरोना के कारण जो छात्र स्कूल में एडमिशन नहीं ले सके हैं, उनको उम्र सीमा के कारण वंचित ना रहने पड़े. इसके लिए अभिभावकों को स्कूल प्रमुखों से संपर्क करना होगा.

No Child Should be Left Behind.



Continuing with the resolution, we've decided to give age relaxation in admission this year to children who couldn't join school due to Covid situation.



-upto 6 months can be given by HoS

-upto 4 yrs to Divyang kids



Contact your nearest school.