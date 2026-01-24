जारी हुआ CTET 2026 का सिटी स्लिप, यहां जानें कैसे करें डाउनलोड

CTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. CTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शहर की सूचना पर्ची आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी कर दी गई है. इस सिटी स्लिप में यह बताया जाता है कि उम्मीदवार का परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा. सिटी स्लिप आप CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी कर दी जाएगी.

CTET 2026 सिटी स्लिप कहां से डाउनलोड होगी?

CBSE, जो हर साल दो बार CTET परीक्षा आयोजित करता है. लिंक जारी हो चुका है, उम्मीदवार ctet.nic.in वेबसाइट पर जाकर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर अपनी परीक्षा सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे.

CTET 2026 परीक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी

CTET 2026 परीक्षा ऑफलाइन (OMR शीट) पर होगी. परीक्षा भारत के 132 शहरों में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा 20 भाषाओं में उपलब्ध होगी.

CTET 2026 सिटी स्लिप डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर 'CTET 2026 City Slip' लिंक पर क्लिक करें.

लॉगिन पेज खुलेगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालें.

स्क्रीन पर परीक्षा शहर की जानकारी देखें.

सिटी स्लिप डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें

सिटी स्लिप में कौन-कौन सी जानकारी चेक करें?

डाउनलोड करने के बाद इन बातों को जरूर जांच लें:

उम्मीदवार का नाम

रजिस्ट्रेशन/रोल नंबर

जन्म तिथि

परीक्षा की तारीख और दिन

शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम

आवंटित परीक्षा शहर

CTET 2026 पेपर 1 का सिलेबस

भाषा I और II: पठन कौशल और भाषा शिक्षण

पर्यावरण अध्ययन: परिवार, भोजन, पानी, यात्रा, आवास

बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र: बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया

मैथेमेटिक्स: नंबर, ज्योमेट्री, शेप्स.

CTET पेपर 1 परीक्षा पैटर्न

बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र: 30 प्रश्न

गणित: 30 प्रश्न

पर्यावरण अध्ययन: 30 प्रश्न

भाषा I: 30 प्रश्न

भाषा II: 30 प्रश्न

कुल प्रश्न: 150

कुल अंक: 150 (हर प्रश्न 1 अंक)

जरूरी सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए नियमित रूप से ctet.nic.in वेबसाइट चेक करते रहें और परीक्षा से पहले सभी जानकारी सही से जांच लें.

