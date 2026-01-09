scorecardresearch
 
'मोना के कुत्ते का क्या नाम है?' सवाल में दिया 'राम' ऑप्शन... पेपर पर हो रहा विवाद

छत्तीसगढ़ में अर्द्धवार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी के पेपर में पूछे गए एक सवाल का काफी विरोध हो रहा है, जिसमें एक कुत्ते के नाम वाले सवाल में 'राम' ऑप्शन दिया गया था.

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पेपर को लेकर बवाल है. (Photo: ITG)
छत्तीसगढ़ में एक परीक्षा पेपर को लेकर विवाद हो गया है. विवाद होने की वजह है परीक्षा के पेपर में पूछा गया एक सवाल. दरअसल, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अर्द्धवार्षिक परीक्षा के इंग्लिश पेपर में मल्टीपल चॉइस का एक सवाल पूछा गया था, जिसमें कुत्ते के नाम के तौर पर चुने जाने वाले ऑप्शन में 'राम' नाम शामिल था. इस सवालों में बच्चों से मोना के कुत्ते का नाम बताने के लिए कहा गया था और इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे. 

जवाब के लिए जो चार ऑप्शन दिए गए थे, उसमें 'राम' भी लिखा था. कुत्ते के नाम के सवाल में राम ऑप्शन होने पर हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति दर्ज की है और आरोप लगाया है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. अब विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठन इसे लेकर विरोध कर रहे हैं और उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) विजय लहरे के ऑफिस के सामने उनका पुतला जलाया है. 

बता दें कि सवाल में राम के अलावा 'बाला', 'शेरू' और 'किसी का नाम नहीं बताया गया है' के ऑप्शन दिए गए थे. अब पेपर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है और लोग राम नाम को लेकर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं. साथ ही इसे अनुचित बता रहे हैं. 

विश्व हिंदू परिषद ने डीईओ का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की. वहीं, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषी अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है. सात दिनों के भीतर मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया है. इस पूरे मामले में अब लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर ने जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद विजय लहरे को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. 

