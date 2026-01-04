scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्कूल-कॉलेजों के इन बदलावों पर रहेगी सबकी नजर, जानें क्या-क्या होंगे चेंजेस?

साल 2026 स्कूलों और कॉलेजों के लिए बदलावों से भरा होगा. इस दौरान कई ऐसे चेंजेस हैं, जिनपर सबकी नजर बनी रहेगी. ऐसे में अगर आप भी इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं या कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए ही है. तो चलिए जानते हैं, इन बदलावों के बारे में.

Advertisement
X
साल 2026 में स्कूल और कॉलेजों में होंगे ये बदलाव. (Photo: Pexels)
साल 2026 में स्कूल और कॉलेजों में होंगे ये बदलाव. (Photo: Pexels)

नए सेशन की शुरुआत के साथ ही देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलने वाले हैं. पढ़ाई के पैटर्न से लेकर परीक्षा की प्रणाली, ए़डमिशन प्रोसेस और डिजिटल एजुकेशन तक कई चेंजेस लागू होने वाले हैं. इन बदलावों का सीधा असर छात्रों के भविष्य पर देखने को मिलेगा. ऐसे समय में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को इन बदलावों को समझने की जरूरत है. 

बीते कुछ सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के बदलाव देखने को मिले हैं. ऑनलाइन और हाइब्रिड क्लासेज से लेकर स्किल बेस्ट एजुकेशन और नई शिक्षा नीति के तहत किए गए प्रयोग अब जमीनी स्तर पर लागू होते दिख रहे हैं. चलिए जानते हैं, इन नए बदलावों के बारे में. 

10वीं में दो बार होंगे बोर्ड एग्जाम 

सम्बंधित ख़बरें

NTA ने cuet ug 2026 के आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. (Photo: Pexels)
CUET UG 2026 के लिए शुरू हुए आवेदन, डायरेक्ट लिंक से भरे फॉर्म , इस दिन होगी परीक्षा
निचली अदालत के 13 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी है.(Photo: Getty image)
IRCTC घोटाला: लालू यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी
history sheeter shot dead in Jaunpur
दिल्ली: नरेला में प्रॉपर्टी विवाद ने ली जान, 55 साल के शख्स की गोली मारकर हत्या
Sharjeel Imam and Umar Khalid
उमर खालिद और शरजील इमाम को मिलेगी बेल? 5 जनवरी को फैसला सुनाएगा SC
aadhar ने साल 2026 के लिए हैकेथॉन का आयोजन करने वाली है. (Photo: x/@aadhar)
UIDAI की ओर से छात्रों को शानदार मौका, जीत सकते हैं 2 लाख रुपये, हैकथॉन में लेना होगा हिस्सा

साल 2026 में 10वीं में दो बार सीबीएसई एग्जाम करवाएगी. पहला एग्जाम फरवरी के बीच और दूसरा पेपर मई में होगा. इसका मतलब है कि इस बार से 10वीं के छात्रों को दो बार परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा. CBSE ने इसे लेकर गाइडलाइन जारी की है. इसका उद्देश्य छात्रों के तनाव को कम करना है. अगर उनका पहला एग्जाम अच्छा नहीं गया तो, उनके पास दूसरा मौका रहेगा. 

NTA परीक्षा में भी किए गए हैं सुधार 

Advertisement

वहीं, इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत बड़े एंट्रेंस टेस्ट को आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस साल अपने कार्यप्रणाली में कई बदलाव किए हैं. 

भारतीय कैंपस को लेकर भी है सवाल 

बता दें कि यूजीसी रेगुलेशंस के अनुसार, अभी तक 19 विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस लगाने की इजाजत दी है. इसमें सबसे अधिक आस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज हैं. इस तरह इस साल भी कई यूनिवर्सिटी कैंपस की शुरुआत होगी. इसमें बिजनेस, मीडिया, कंप्यूटर साइंस समेत कई कोर्सेज करवाए जाएंगे. ऐसे इस साल जिन नए यूनिवर्सिटीज की शुरुआत होगी, इसे लेकर छात्रों का क्या रुख रहने वाला है, ये देखने लायक होगा. 

जरूरी होगी इतनी अटेंडेंस

CBSE ने स्पष्ट कर दिया है कि कक्षा 9 और 10 के छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75 फीसदी अटेंडेंस होना अनिवार्य है. इसका उद्देश्य है कि छात्र रोजाना स्कूल आए और शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लें. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement