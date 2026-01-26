कितना भी सही लिखो नंबर कम ही आते हैं, जानें किस बात पर नंबर काटे जाते हैं

CBSE बोर्ड परीक्षा में कई छात्र यह शिकायत करते हैं कि उन्होंने सवाल का जवाब सही लिखा, फिर भी पूरे नंबर नहीं मिले. इससे छात्र निराश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि कॉपी की जांच सही नहीं हुई. लेकिन असल में नंबर कटने की वजह अक्सरआंसर गलत होना नहीं, बल्कि उसे लिखने का तरीका होता है. CBSE उत्तर पुस्तिका में केवल सही जवाब ही नहीं, बल्कि उसके लिखने का तरीका, स्टेप्स और भाषा को भी उतना ही महत्व देता है. CBSE की परीक्षाओं में कई बार छात्र सही उत्तर लिखने के बाद भी पूरे अंक नहीं पा पाते. इसकी वजह अक्सर 'गलत जवाब' नहीं, बल्कि लिखने का तरीका और नियमों की अनदेखी होती है. नीचे आसान भाषा में विस्तार से समझिए कि ऐसा क्यों होता है.

1. जवाब सही लेकिन तरीका गलत

CBSE में सिर्फ लास्ट आंसर नहीं, बल्कि स्टेप-वाइज़ सॉल्यूशन देखा जाता है. अगर आपने सही उत्तर लिखा लेकिन बीच के स्टेप नहीं दिखाए, तो पूरे अंक नहीं मिलते. खासकर गणित, फिजिक्स और अकाउंट्स में यह बहुत आम है.

2. कीवर्ड और पॉइंट्स की कमी

थ्योरी वाले सवालों में परीक्षक कीवर्ड ढूंढते हैं. अगर आपने बात सही लिखी लेकिन जरूरी शब्द नहीं लिखे, तो नंबर कट सकते हैं.

उदाहरण: अगर सवाल है- ग्रीनहाउस इफेक्ट क्या है और आपने 'धरती गर्म होती है' लिखा लेकिन 'ग्रीनहाउस गैस', 'हीट ट्रैप' जैसे शब्द नहीं लिखे – तो पूरे अंक नहीं मिलेंगे.

3. सवाल पूरा नहीं पढ़ना

कई छात्र सवाल का एक हिस्सा छोड़ देते हैं. जैसे - कारण बताइए और उदाहरण दीजिए'. लेकिन छात्र सिर्फ कारण लिखता है, उदाहरण नहीं.

ऐसे में आधे अंक कट जाते हैं.

4. खराब हैंडराइटिंग या अस्पष्ट भाषा

अगर कॉपी पढ़ने में मुश्किल हो, शब्द साफ न हों या लाइनें आपस में मिल जाएं, तो परीक्षक उत्तर समझ नहीं पाता. भले ही जवाब सही हो, लेकिन स्पष्ट न होने पर अंक कट सकते हैं.

5. डायग्राम, ग्राफ या लेबल न बनाना

जहां डायग्राम मांगा गया हो और आपने सिर्फ लिख दिया, तो पूरे अंक नहीं मिलते. बिना लेबल के डायग्राम पर भी नंबर कटते हैं.

6. शब्द सीमा (Word Limit) का ध्यान न रखना

बहुत छोटा या बहुत लंबा उत्तर भी नुकसान करता है. CBSE में उत्तर की लंबाई भी मूल्यांकन का हिस्सा होती है.

7. गलत फॉर्मेट में उत्तर लिखना

पत्र, नोटिस, रिपोर्ट, या अकाउंट्स के सवालों में फॉर्मेट बहुत जरूरी होता है. अगर कंटेंट सही है लेकिन फॉर्मेट गलत है, तो नंबर कटेंगे.

8. स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां

अंग्रेज़ी और हिंदी में ज़्यादा स्पेलिंग या व्याकरण की गलतियों पर अंक कटते हैं, खासकर भाषा विषयों में.

नंबर बचाने के आसान टिप्स

सवाल ध्यान से पढ़ें

स्टेप और पॉइंट्स में लिखें

जरूरी कीवर्ड ज़रूर शामिल करें

साफ और पढ़ने योग्य लिखावट रखें

डायग्राम और लेबल न भूलें

तय फॉर्मेट का पालन करें

