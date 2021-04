CBSE Board Exam 2021 Live Updates: देशभर में कोरोना महामारी के बीच बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के मुद्दे पर बहस जारी है. प्रियंका गांधी, सोनू सूद, अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़ी हस्तियां परीक्षाएं रद्द कराने की मांग उठा चुके हैं. छात्रों के साथ पैरेंट्स और टीचर्स भी CBSE बोर्ड परीक्षाएं स्‍थगित करने की मांग कर रहे हैं. CBSE बोर्ड परीक्षाएं 04 मई से शुरू होनी हैं. दिल्‍ली के शिक्षामंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यदि बोर्ड परीक्षाओं को स्‍थगित नहीं किया गया, तो एग्‍जाम सेंटर्स नये कोरोना हॉटस्‍पॉट बन सकते हैं. अब देखना है कि शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक या CBSE बोर्ड इस संबंध में क्‍या फैसला लेते है.

छात्र कर रहे ये मांग

कुछ दिनों से छात्र सोशल मीडिया पर #cancelboardexams2021 हैशटैग के साथ बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग उठा रहे हैं. छात्र शिक्षामंत्री और CBSE बोर्ड को टैग कर परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं. कोरोना महामारी के बीच परीक्षाएं 04 मई से शुरू होने वाली हैं.

केजरीवाल भी परीक्षाओं के खिलाफ

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी परीक्षाएं रद्द करने की मांग उठाई है. मुख्‍यमंत्री ने कहा कि इससे एग्‍जाम सेंटर्स के कोरोना हॉटस्‍पॉट बनने का खतरा है.

6 lakh children in Delhi are going to write CBSE exams. Nearly 1 lakh teachers will be a part of it. These can become major hotspots leading to large-scale spreading of Corona. Children's lives & health is very important to us. I request Centre to cancel CBSE exams: Delhi CM pic.twitter.com/EyqDfseoMU