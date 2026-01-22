इंटरव्यू कौन लेगा, ये उम्मीदवार ही करेगा डिसाइड! BPSC ने इंटरव्यू सिस्टम में किया बड़ा बदलाव

बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने प्रतियोगिता परीक्षाओं के इंटरव्यू प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया है. दरअसल, आयोग की ओर से प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक नई पहल की गई है. इस नई पहल में लॉटरी सिस्टम से बोर्ड के चयन की बात कही गई है. यह नई व्यवस्था 21 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है. ये नई प्रक्रिया 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रथम चरण के इंटरव्यू में भी लागू होगी.

इंटरव्यू से जुड़ी इस नई व्यवस्था में उम्मीदवार खुद लॉटरी सिस्टम के जरिए अपने इंटरव्यू बोर्ड का चयन करेंगे. अब तक साक्षात्कार बोर्ड का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम तरीके से किया जाता था, जिसमें अभ्यर्थियों की कोई भूमिका नहीं होती थी. हालांकि, नई व्यवस्था में अब बोर्ड का चयन भी उम्मीदवार ही करेंगे.

पर्ची सिस्टम से चुनेंगे बोर्ड

इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी पात्र में रखी गई एक पर्ची को उठाकर स्केच करेंगे, जिससे उन्हें यह जानकारी मिलेगी कि वे किस साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित होंगे. इस प्रणाली के तहत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार बोर्ड की जानकारी साक्षात्कार प्रारंभ होने से कुछ ही समय पहले दी जाती है. इसके साथ ही साक्षात्कार बोर्ड में शामिल होने वाले विषय-विशेषज्ञों का चयन भी साक्षात्कार शुरू होने से पूर्व सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम रूप से किया जाता है.

प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके रोल नंबर के के लिए एक कोड संख्या आवंटित की जाती है. साक्षात्कार बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों को केवल यही कोड संख्या उपलब्ध रहती है, जबकि किसी भी अभ्यर्थी की व्यक्तिगत प्रोफाइल या अन्य विवरण की जानकारी उन्हें नहीं दी जाती. बता दें कि 21 जनवरी 2026 (बुधवार) से शुरू हुए एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षात्कार में कुल 5,449 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं.

