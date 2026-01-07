Bihar Board 10th Admit Card 2026 जारी, 17 फरवरी से शुरू होंगी मैट्रिक परीक्षाएं

Bihar Board 10th Admit Card 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड (BSEB), पटना ने कक्षा 10 (मैट्रिक) बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. ये एडमिट कार्ड 6 जनवरी 2026 से उपलब्ध हैं. बोर्ड ने साफ किया है कि छात्र खुद से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकते. एडमिट कार्ड केवल स्कूल के माध्यम से ही मिलेंगे.

एडमिट कार्ड कहां से और कैसे मिलेंगे?

बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे आधिकारिक वेबसाइट exam.biharboardonline.org से एडमिट कार्ड डाउनलोड करें. स्कूल प्रधानाचार्य या अधिकृत शिक्षक अपने स्कूल आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे. इसके बाद वे एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर और स्कूल की मुहर लगाएंगे और फिर छात्रों को वितरित करेंगे.

छात्रों को क्या करना चाहिए?

छात्रों को अपने स्कूल से समय पर एडमिट कार्ड प्राप्त करना होगा एडमिट कार्ड मिलने के बाद छात्र उसमें छपी सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. अगर किसी तरह की गलती हो, जैसे- नाम गलत हो, रोल नंबर में गड़बड़ी हो, परीक्षा केंद्र की जानकारी गलत हो. तो तुरंत अपने स्कूल को बताएं, ताकि समय रहते सुधार हो सके.

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?

बिहार बोर्ड कक्षा 10 के एडमिट कार्ड में ये जरूरी जानकारियां होंगी- छात्र का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, परीक्षा केंद्र का नाम और पता, विषयवार परीक्षा तिथि और समय.

कक्षा 10 की परीक्षा कब होगी?

बिहार बोर्ड के अनुसार, कक्षा 10 की थ्योरी परीक्षाएं 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक चलेंगी. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड में दिए गए विषयवार टाइम टेबल के अनुसार तैयारी करें.

इन बातों का ध्यान रखें

एडमिट कार्ड के बिना किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

कक्षा 12 से जुड़ा अपडेट

बिहार बोर्ड ने कक्षा 12 (इंटरमीडिएट) की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया है.

प्रैक्टिकल परीक्षाएं: 10 जनवरी से 20 जनवरी 2026

कक्षा 12 के प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड intermediate.biharboardonline.com पर उपलब्ध हैं. बोर्ड ने बताया है कि कक्षा 12 की थ्योरी परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे. छात्रों और स्कूलों को सलाह दी जाती है कि वे बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर समय-समय पर अपडेट और निर्देश जरूर चेक करते रहें.

