प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM की मौत, जानें अजित पवार की शिक्षा और राजनीतिक सफर

NCP नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा एक विमान बुधवार सुबह महाराष्ट्र के बारामती में लैंडिंग की कोशिश करते वक्त क्रैश हो गया. इस हादसे में अजित पवार सहित कुल पांच लोगों की मौत हो गई है. क्रैश के बाद अजित पवार को गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. दुर्घटना में अन्य लोगों की भी मौत हो गई. संबंधित टीमें मौके पर जांच कर रही हैं. यह घटना राज्य और देश भर में बड़ी खबर बन गई है क्योंकि अजित पवार लंबे समय से महाराष्ट्र के राजनीतिक नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने प्लेन क्रैश से करीब आधे घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. इस पोस्ट में अजित पवार ने लाला लाजपत राय को याद किया था.

जन्म और शुरुआती जीवन

डिप्टी सीएम अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देओलाली प्रवरा में हुआ था. वे एक राजनीतिक परिवार से आते हैं. उनके चाचा शरद पवार देश के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं. इसी वजह से राजनीति का माहौल उन्हें बचपन से ही मिला. अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को देओलाली प्रवरा, अहमदनगर जिले, महाराष्ट्र में हुआ था. उनकी शिक्षा पूरी तरह हाई-स्कूल और कॉलेज स्तर पर महाराष्ट्र में हुई.

कुछ रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अपनी प्राथमिक और आगे की पढ़ाई Deolali Pravara और Baramati में पूरी की. उन्होंने Bachelor of Commerce (B.Com) की डिग्री Shivaji University से प्राप्त की थी. हालांकि इस बिंदु पर कुछ रिपोर्टों में थोड़ी भिन्नता भी देखने को मिलती है. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि Ajit Pawar की फॉर्मल शिक्षा कॉलेज स्तर तक थी और इसके बाद उन्होंने परिवार और सामाजिक कार्यों के दबाव के कारण राजनीति में कदम रखा.

राजनीति का सफर

अजीत पवार राजनीतिक परिवार से थे. उनके चाचा Sharad Pawar भी एक वरिष्ठ और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ रहे हैं. यही वजह थी कि Ajit Pawar ने राजनीति में जल्दी रूचि ली और 1980 के दशक के शुरुआती दिनों में राजनीति में प्रवेश किया.

उनका राजनीतिक सफर कुछ इस तरह रहा:

1991 में उन्होंने Baramati लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की.

इसके बाद 1991 में महाराष्ट्र विधानसभा में भी प्रवेश किया और कई बार MLA चुने गए.

उन्हें कई विभागों में मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली, जैसे कृषि, बिजली, जल संसाधन आदि.

वे अब तक कई बार उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं और यह उनका रिकॉर्ड-तोड़ कार्यकाल है.

Ajit Pawar को उनके समर्थक 'ajit Dada' कहकर बुलाते हैं, और वे महाराष्ट्र की राजनीति में जनता के करीब रहने वाला नेता माने जाते हैं.

व्यक्तिगत जीवन और पहचान

अजीत पवार जनता के बीच एक अनुभवी और दीर्घकालिक नेता के रूप में माने जाते थे. वे कई बार सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं और किसानों, ग्रामीण विकास और प्रशासनिक मामलों पर अपना प्रभाव कायम रखा है. उनका राजनीतिक सफर और शिक्षा यह दिखाता है कि उन्होंने अपने करियर को शिक्षा के बाद से ही सामाजिक जिम्मेदारियों और राजनीति की दिशा में मोड़ा.

अजीत पवार की शिक्षा और यात्रा

जन्म: 22 जुलाई 1959, Deolali Pravara, महाराष्ट्र

प्रारंभिक शिक्षा: महाराष्ट्र के स्थानीय स्कूलों में

उच्च शिक्षा: आगे की पढ़ाई के बाद B.Com (कुछ स्रोतों के अनुसार)

राजनीति में प्रवेश: 1982 और 1991 से सक्रिय राजनैतिक भूमिका

कई बार उपमुख्यमंत्री: महाराष्ट्र में लगातार सेवा

हालिया प्लेन क्रैश: 28 जनवरी 2026 को गंभीर दुर्घटना

