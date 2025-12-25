अगले साल रविवार-शनिवार को आएंगे ये फेस्टिवल, मारी जाएंगी इतनी छुट्टियां!

नया साल 2026 आने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं. पुराना साल खत्म होते ही सारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और नए कैलेंडर में फिर से नई छुट्टियां और फेस्टिवल अपडेट हो जाएंगे. अब ऐसे में सबसे पहले ये देखना होता है कि वीकेंड यानी शनिवार और रविवार की छुट्टी के दिन नए साल में कौन-कौन से पर्व त्योहार पड़ रहे हैं. क्योंकि वीकेंड से एक दिन आगे या पीछे त्योहार होने से जहां छुट्टियां बढ़ जाती हैं. वहीं अगर साप्ताहिक अवकाश के दिन फेस्टिव हॉलिडे पड़ जाए तो मजा किरकिरा हो जाता है.

अगले साल 2026 में कई ऐसे त्योहार हैं, जो शनिवार और रविवार को मनाए जाएंगे. ऐसे में इनकी अलग से छुट्टी मिलने वाली नहीं है. ये हमारे साप्ताहिक अवकाश में ही समायोजित हो जाएंगे. अगले साल 8 ऐसे फेस्टिवल हैं जो शनिवार और रविवार के दिन आएंगे.



पहले महीने शनिवार-रविवार को नहीं है कोई फेस्टिवल

2026 में पहले महीने यानी जनवरी में कोई त्योहार या राष्ट्रीय पर्व शनिवार या रविवार को नहीं है. फरवरी में दो-दो हॉलिडे रविवार को आ रहे हैं. महीने के पहले ही दिन यानी 1 फरवरी रविवार को रविदास जयंती है. वहीं 15 फरवरी (रविवार) को महाशिवरात्रि है.

ये है लिस्ट

1 फरवरी (रविवार ) - रविदास जयंती

15 फरवरी (रविवार)- महाशिवरात्रि

21 मार्च (शनिवार) को ईद (चांद नजर आने पर निर्भर करेगा)

5 अप्रैल (रविवार) - इस्टर डे

15 अगस्त (शनिवार) - स्वतंत्रता दिवस

17-20 अक्टूबर - दुर्गा पूजा इसमें रविवार और शनिवार

8 नवंबर (रविवार) दिवाली

15 नवंबर (रविवार) छठ पूजा

मार्च में भी एक त्योहार ऐसा है जो शनिवार या रविवार को हो सकता है. 21 मार्च को शनिवार है और भारत में इस दिन ईद मनाए जाने की संभावना है. वैसे यह पूरी तरह से चांद के दिखाई देने पर निर्भर करता है. इसी तरह 5 अप्रैल को रविवार के दिन इस्टर डे की छुट्टी रहेगी.

दिवाली और छठ भी रविवार को

अगले साल 2026 में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस भी शनिवार के दिन है. इसी तरह अक्टूबर में 17 से 20 अक्टूबर तक चार दिन तक मनाए जाने वाले शारदीय नवरात्र यानी दुर्गापूजा के दौरान भी शनिवार और रविवार की छुट्टी आ जाएगी. इसके अलावा नवंबर में दो बड़े फेस्टिवाल दिवाली और छठ पूजा भी रविवार को ही है.

