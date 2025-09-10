वो शहर, जो अब रहस्य बन गए... जहां कभी रहते थे हजारों लोग, अब पानी में 'गायब' हो गए!

दुनिया में कई ऐसे प्राचीन शहर हैं, जो कभी आबाद हुआ करते थे, लेकिन अब समुद्र या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण पानी के अंदर समा चुके हैं. कुछ शहर भूकंप और सुनामी की वजह से डूब गए, तो कुछ धीरे-धीरे भूमि धंसने की प्रक्रिया से पानी में समा गए हैं. आइए जानते हैं कौन से ऐसे शहर हैं जो आज के समय पानी में समा चुके हैं...

थोनिस-हेराक्लियन, इजिप्ट

History.com के अनुसार, इजिप्ट का ये शहर नील नदी के पास करीब 2,000 सालों तक पानी और रेत के अंदर दबा हुआ था. इसे हेराक्लियन नाम दिया गया. 1990 के दशक में, फ्रैंक गोडियो और उसकी टीम ने पानी के नीचे खोज शुरू की जिसमें कई चौंकाने वाले रहस्य सामने आए.

गोडियो बताते हैं कि जब पहली बार उन्होंने खोजने की कोशिश की तो उनके हाथ केवल रेत लगी थी. लेकिन जैसे ही खुदाई शुरू हुई उनके सामने चौकाने वाली चीजें आने लगी. उन्हें वहां राजा और रानी की 15 फीट की मूर्तियां मिलीं. इसके अलावा उनको कीमती काले ग्रेनोडियोराइट का पत्थर और कई अन्य चीजें भी मिलीं.

नील नदी के माउंट की मिट्टी पर बना यह शहर भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता था. लगभग 150BC में बड़ा भूकंप और सुनामी आई. इसके बाद ये शहर पानी के अंदर समा गया.

पोर्ट रॉयल, जमैका

पोर्ट रॉयल में भी भूकंप और सुनामी के कारण यह शहर पानी के अंदर समा गया. यह घटना 7 जून 1692 की बताई जाती है जब यहां तबाही आई थी और सब बर्बाद हो गया था. 1950 के दशक में पोर्ट रॉयल (जमैका) में पानी के नीचे खुदाई शुरू हुई. इसमें सदियों पुरानी पॉकेट वॉच मिली, जो ठीक 11:43 के समय पर बंद हो चुकी थी. पोर्ट रॉयल पानी में समाने से पहल 7 हजार लोगों का घर माना जाता था. इनमें 2,500 गुलाम भी शामिल थे.

एटलिट-याम, इजराइल

एटलिट-याम इजराइल के हाइफा के पास उथले समुद्री जल में 1984 में खोजा गया. बताया जाता है कि यह करीब 6900BC में बसाया गया था. यहां के निवासी किसान और मछुआरे हुआ करते थे. यह शहर करीब 600 साल तक बसा रहा, जिसके बाद यह 30 फीट अंदर पानी में डूब गया.

पावलोपेट्री, ग्रीस

पावलोपेट्री शहर सबसे पहले 1960 में खोजा गया था. यहां अब तक खुदाई में पत्थरों से बनी गलियां, चट्टानों में काटे गए समाधि स्थल, और अनुष्ठानिक इमारतों मिलीं हैं.

यह अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं लगाया जा सका है कि यह शहर पानी में कैसे समा गया था पर बताया जाता है कि यहां तेज भूकंप और समुद्र के पानी में बदलाव के कारण यह पानी में समा गया था. खोजकर्ताओं ने इस यहां कई प्राचीन मिट्टी के बर्तन और अन्य चीजें मिली हैं.

बाइए, इटली

बाइए शहर के लिए बताया जाता है कि यह धीरे-धीरे धस रहा था. इस तरह की धीमी भूमि धंसने की प्रक्रिया को ब्रैडिसिज्म कहते हैं. करीब दो हजार साल पहले, बाइए की सजावटी विला और थर्मल स्नानगृह समुद्र तल पर थे. लेकिन आज ये सब पोओजुली की खाड़ी में 20 से 30 फीट गहरे पानी के नीचे समा चुका है.

