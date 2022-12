SBI Recruitment: भारतीय स्टेट बैंक में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, कुल 1438 वैकेंसी, जानें सैलरी

SBI Recruitment 2022: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने रिटायर्ड बैंक ऑफिसर या स्टाफ पदों भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. एसबीआई और e-ABs के पूर्व कर्माचारी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. योग्य उम्मीदवारों की भर्ती कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर की जाएगी.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आवेदन की प्रक्रिया 22 दिसंबर 2022 से शुरू कर दी है. योग्य उम्मीदवार 10 जनवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती अभियान अहमदाबाद, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, पटना, महाराष्ट्र, चेन्नई, नई दिल्ली समेत कई राज्यों के सर्कल्स में कुल 1438 रिक्तियों को भरने के लिए चलाया गया है.

SBI Vacancy 2022: यहां देखें वैकेंसी डिटेल्स

जनरल - 680 पद

ईडब्ल्यूएस - 125 पद

ओबीसी - 314 पद

एससी - 198 पद

एसटी - 121 पद

कुल खाली पदों की संख्या- 1438

कौन कर सकता है आवेदन?

रिटायर्ड ऑफिसर या स्टाफ पदों पर आवेदन के लिए योग्य उम्मीदवारों की उम्र 22 दिसंबर 2022 को 63 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. सर्विस के दौरान ट्रैक रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए. सेवानिवृत्त कर्मियों के पास संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त कार्य अनुभव और समग्र व्यावसायिक क्षमता होनी चाहिए. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

SBI Retired Bank Officers/Staff Recruitment 2022 Notification

चयन प्रक्रिया

आवेदकों को कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी. शॉर्टलिस्ट होने वाले आवेदकों को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा जिसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी?

क्लेरिकल - 25,000 रुपये प्रति माह

JMGS-I - 35,000 रुपये प्रति माह

MMGS-II & MMGS-III - 40,000 रुपये प्रति माह

कैस करें आवेदन?

स्टेप 1: सबसे पहले एसबीआई करियर की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in/web/careers पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'ENGAGEMENT OF RETIRED BANK OFFICERS/STAFF OF SBI & e-ABs ON CONTRACT BASIS' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: रजिस्ट्रेशन करें और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आगे बढ़ें.

स्टेप 5: फॉर्म भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 6: आगे के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

अभी अप्लाई करने के लिए यहां क्लिक करें-