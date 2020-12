BOB Recruitment: बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के पदों पर वैकेंसी, ऐसे करें अप्लाई

Bank of Baroda Recruitment 2020-21: बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स (Specialist Officers) के पदों पर भर्ती क लिए वैकेंसी निकली है. बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 8 जनवरी 2021 निर्धारित है. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.



BOB Recruitment 2020-21: पदों की संख्या

बैंक ऑफ बड़ौदा में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स (Recruitment of Specialist Officers) के कुल 32 पदों पर भर्ती की जाएगी. जिसमें 27 पद सिक्योरिटी ऑफिसर (Security Officers) जबकि फायर ऑफिसर (Fire Officers) के 5 पद शामिल हैं.

Bank Of Baroda Job Vacancy

शैक्षणिक योग्यता

BOB Recruitment 2020-21 के तहत सिक्योरिटी ऑफिसर के पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना जरूरी है. जबकि फायर ऑफिसर के पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय (NFSC) या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग या फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी आवश्यक है.



आवेदन शुल्क

इन पदों पर आवेदन के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये जबकि SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.



How to Apply for BOB Recruitment: ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.co.in पर जाएं.

होम पेज पर Career लिखा दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

Bank of Baroda Career Details पेज पर नोटिफिकेशन मिलेगी.

Link to Apply पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करके आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं.



ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें.