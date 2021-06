J&K Police Recruitment, Sarkari Naukri 2021: जम्‍मू एंड कश्‍मीर के लेफ्टिनेंट गर्वनर मनोज सिन्‍हा ने ऐलान किया है कि J&K पुलिस विभाग में 800 SI पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई है. पुलिस विभाग जल्द ही योग्‍य उम्‍मीदवारों के लिए सब-इंस्‍पेक्‍टर पदों पर भर्ती की प्रक्र‍िया शुरू करेगी. उन्‍होंने टि्वटर के माध्‍यम से इसकी जानकारी साझा की.

Today approved the proposal of recruitment of 800 Sub Inspectors in Jammu Kashmir Police.

उन्‍होंने अन्‍य कई ट्वीट कर भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी साझा की. अंतिम रूप से चयनित होने के लिए उम्‍मीदवारों को लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्‍ट से होकर गुजरना होगा. उन्‍होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में ऐतिहासिक सुधार करते हुए पुलिस, जेल, फायर और आपातकालीन सेवा विभागों में नॉन-गजेटेड पदों पर योग्‍य उम्‍मीदवारों की भर्ती की जाएगी.

The UT administration is moving ahead in direction of expediting the process for recruitment of the 25,000 promised jobs in the public sector/government departments to empower the youths of Jammu and Kashmir.