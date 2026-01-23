scorecardresearch
 
इस राज्य में कॉन्स्टेबल पद के लिए निकाली 600 भर्ती, जल्द आवेदन कर बना लें अपना करियर

जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने कॉन्स्टेबल पद पर भर्ती के लिए 600 से अधिक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं. जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट www.jkssb.nic.in पर जाकर कर सकते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं इस पद को लेकर पूरी डिटेल.

जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने कॉन्स्टेबल पद पर भर्ती के लिए 600 से अधिक पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. (Photo:PTI)
जम्मू-कश्मीर में जो भी युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेहद खास मौका है. जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने कॉन्स्टेबल के पदों पर नौकरी के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है. इसके तहत 600 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की जाएगी. ऐसे में जो भी उम्मीदवार पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल बनने की चाह रखते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. जारी हुई जानकारी के अनुसार, भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए आखिरी डेट 2 मार्च निर्धारित की गई है. 

आयोग ने ये साफ कहा है कि आखिरी तारीख के बाद किसी भी उम्मीदवार के फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा. 

जान लें क्या है एज लीमिट?

इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम एज 18 साल और अधिकतम एज अलग-अलग वर्ग और पदों के मुताबिक निर्धारित की गई है. कुछ पदों के लिए अधिकतम एज 28 साल, तो किसी पद के लिए ये 30 साल है. कुछ स्पेशल वर्ग के लिए ये 40 तक पहुंच गई है. नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को एज में छूट दी जाएगी. 

इतना है आवेदन शुल्क

इस भर्ती में आवेदन के लिए उम्मीदवारों को कैटेगरी के हिसाब से आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 700 रुपये का शुल्क तय किया गया है. वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 600 रुपये का भुगतान करना होगा. 

सिलेक्शन प्रोसेस पर दें ध्यान 

कॉन्स्टेबल पद पर सिलेक्ट होने के लिए उम्मीदवारों को थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है. इसके लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी होगी. यह एग्जाम मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन बेसिस पर होगी और सारे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाएंगे. जो भी उम्मीदवार इस एग्जाम में पास होता है, उसे ही अगले लेवल के लिए बुलाया जाएगा. दूसरे चरण में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) टेस्ट का आयोजन किया जाएगा. इसमें सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को आखिरी चरण के लिए बुलाया जाएगा जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. 

इस तरह करें आवेदन 

  • इस पद पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट  www.jkssb.nic.in पर जाएं. 
  • वेबसाइट के होमपेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी को अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा करें.
  • फॉर्म को जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें. 
     
