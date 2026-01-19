फ्री में दुनिया घूमने का मौका! इन 5 नौकरियों में तगड़ी सैलरी के साथ कर सकते हैं विदेश यात्रा 

और पढ़ें

अगर आपको घूमना पसंद है, तो अब नौकरी को बोझ समझने की जरूरत नहीं. सही करियर चुनकर आप दुनिया घूमते हुए पैसे भी कमा सकते हैं. हो सकता है आपका अगला ऑफिस किसी समुद्र किनारे या कहीं विदेशी में हो. क्या आप भी हर दिन ऑफिस में बैठकर छुट्टियों का इंतजार करते हैं? अगर आपका मन काम से ज्यादा घूमने-फिरने में लगता है, तो अब खुश हो जाइए. आज के समय में ऐसी कई नौकरियां हैं, जिनमें आप दुनिया घूमते हुए काम भी कर सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं. अब ‘वर्केशन’ और ‘डिजिटल नोमैड’ का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. बस जरूरत है सही करियर चुनने की. आइए जानते हैं 5 ऐसी शानदार नौकरियों के बारे में, जिनमें घूमना आपकी नौकरी का हिस्सा होता है.

टॉप 5 ट्रैवल फ्रेंडली जॉब्स

1. फ्लाइट अटेंडेंट: आसमान बनेगा आपका ऑफिस

अगर आपको भी फलाइट से घूमना पसंद है तो फ्लाइट अटेंडेंट की नौकरी आपके लिए बेस्ट है. इस जॉब में हर फ्लाइट के साथ नया शहर और नया देश देखने को मिलता है. एयरलाइंस आपको अच्छे होटलों में ठहराती हैं और लेओवर के समय घूमने का मौका भी देती हैं. इस नौकरी में आप एक दिन में कई देश घूम सकते हैं. ऐसी लाइफस्टाइल सिर्फ इसी नौकरी में मिलती है.

2. ट्रैवल ब्लॉगर / कंटेंट क्रिएटर: घूमिए और कमाइए

अगर आपको फोटो खींचना, वीडियो बनाना या कहानियां लिखना पसंद है, तो ट्रैवल ब्लॉगर बन सकते हैं. आप दुनिया घूमकर अपने अनुभव सोशल मीडिया या ब्लॉग पर शेयर करते हैं. जैसे-जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, वैसे-वैसे ब्रांड्स और टूरिज्म कंपनियां आपको पैसे देने लगती हैं. यह नौकरी पूरी आज़ादी देती है. जहां मन करे वहीं से काम करें.

3. क्रूज शिप स्टाफ: समंदर पर तैरता ऑफिस

क्रूज शिप की नौकरी में आप समंदर के बीच रहते हुए अलग-अलग देशों में घूमते हैं. इसमें शेफ, वेटर, फोटोग्राफर, टेक्नीशियन जैसी कई जॉब्स होती हैं.

सबसे अच्छी बात यह है कि रहना और खाना फ्री होता है, जिससे आपकी अच्छी बचत हो जाती है.

4. इंटरनेशनल एड वर्कर: घूमते हुए मदद करें

अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं, तो रेड क्रॉस या संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसी संस्थाओं के साथ काम कर सकते हैं. इस नौकरी में आपको अलग-अलग देशों और दूर-दराज इलाकों में भेजा जाता है. यहां आप सिर्फ दुनिया नहीं देखते, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर पाते हैं.

5. ESL ( English as a second language) टीचर: अंग्रेजी बनेगी कमाई का जरिया

अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है, तो आप विदेशों में इंग्लिश टीचर बन सकते हैं. जापान, चीन, वियतनाम और यूरोप के कई देशों में विदेशी शिक्षकों की मांग रहती है.इन नौकरियों में अच्छी सैलरी के साथ कई बार घर का किराया भी फ्री मिलता है. साथ ही आप उस देश की संस्कृति को करीब से जान पाते हैं.

