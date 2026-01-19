AI का चलन है, मगर काम करने वाले लोग नहीं! ऐसे उठाएं फायदा और कमाएं मोटा पैसा

दुनियाभर में AI का चलन बढ़ रहा है और अब कंपनियां AI में काफी पैसा निवेश कर रही हैं. भारत में भी कंपनियां धीरे-धीरे AI की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि AI से काम करवाने के लिए लोगों की कमी है. हाल ही में आईटी कंपनी एक्सेंचर ने एक रिपोर्ट ने पब्लिश की है, जिसमें बताया गया है कि कंपनियां AI में काफी निवेश करने को तैयार हैं.

ऐसे में AI से जुड़े टैलेंट की कमी होने की वजह से उन लोगों को काफी फायदा हो सकता है, जिन्होंने AI की पढ़ाई की है. अगर आप भी फ्यूचर में मोटी सैलरी चाहते हैं तो एआई की पढ़ाई कर मोटा पैसा कमा सकते हैं...

एक्सेंचर की ओर से करवाए गए 'पल्स ऑफ चेंज' सर्वे के अनुसार, भारत में करीब 88 फीसदी टॉप कंपनियां एआई में अपना निवेश बढ़ाने की योजना बना रही हैं, जिनमें से 69% एआई को लागत में कमी के बजाय रेवेन्यु बढ़ाने का जरिया मान रहे हैं. लेकिन, 27 फीसदी अधिकारियों का कहना है कि इंडस्ट्री में टैलेंटेड लोगो की कमी एक बड़ी चुनौती है.

बता दें कि इस सर्वे में 20 देशों में दुनिया के कुछ सबसे बड़े संगठनों में काम करने वाले 3,650 सी-सूट लीडर और 3,350 नॉन-सी-सूट कर्मचारियों को शामिल किया गया था.

भारत में कम है AI का प्रभाव

भले ही विदेश में एआई में निवेश हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में सिर्फ 24 फीसदी संगठनों ने एआई को अच्छे से अपनाया है और इनमें से सिर्फ 10 फीसदी कंपनियां ही एआई की नौकरियां डिजाइन कर पा रही हैं. भारत में 60 फीसदी सी-सूट लीडर एआई पर खर्च बढ़ाने के इच्छुक हैं और कुछ लोगों को डर है कि एआई का बबल फूट सकता है और अभी भर्तियां नहीं कर रहे हैं.

भारत की बात करें तो अभी करीब 41 फीसदी कंपनियां अलग अलग कामों के लिए एआई एजेंट का इस्तेमाल कर रही हैं. साथ ही, 24% कंपनियों ने पूरी तरह एआई पर जोर दिया है और काफी काम एआई के आधार पर कर रहे हैं. लेकिन, ये बात सभी मान रहे हैं कि टैलेंट की काफी कमी है. भारत में, करीब 47% कर्मचारी अब कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं. सर्वे में सामने आया है कि 64 फीसदी लीडर्स अब एआई में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं.

कैसे है मोटी सैलरी का मौका

अब ये बात तो साबित हो रही है एआई कंपनियों में अपनी जगह बना रहा है और उन लोगों की जरूरत भी है, जो एआई जानते हैं. ऐसे में आप अपनी नौकरी के साथ में एआई के कुछ कोर्स करके अपनी कंपनियों में मोटे पैकेज पर अपनी जगह बना सकते हैं. इसके लिए आप नीचे दिए कोर्स कर सकते हैं, जिनकी अभी काफी डिमांड है और इनके अलावा अपनी फील्ड के हिसाब से कोई खास कोर्स भी कर सकते हैं.

कौन-कौन से कोर्स कर सकते हैं?

आप AI & Machine Learning, Python Programming, Data Science & ML Models, Deep Learning & AI Engineering, AI Product & Deployment Skills, AI Prompt Engineering से जुड़े कोर्स कर सकते हैं.

