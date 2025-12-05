क्या भारत में बनेगा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम? जानिए S-400 से कितना ज्यादा एडवांस है

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बीच रक्षा सौदों पर चर्चा जोरों पर है. आज की सुबह से ही सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर S-500 'प्रोमिथियस' सिस्टम की खबरें वायरल हैं. X (पूर्व ट्विटर) पर #S500India और #PutinModiDeal ट्रेंड कर रहा है, जहां यूजर्स S-400 की 'ऑपरेशन सिंदूर' में सफलता के बाद S-500 को 'गेम-चेंजर' बता रहे हैं.

पुतिन ने आजतक को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत हमारा भरोसेमंद पार्टनर है. S-500 पर जॉइंट प्रोडक्शन संभव है. आइए समझते हैं – क्या भारत में बनेगा S-500? और यह S-400 से कितना आगे है?

S-400 की सफलता ने क्यों खोला S-500 का रास्ता?

ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को 95% नष्ट कर दिया था. पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर तैनात S-400 ने 400 किमी दूर के टारगेट्स को ट्रैक किया, बिना किसी नुकसान के. पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके JF-17 जेट्स ने S-400 को नष्ट कर दिया, लेकिन भारत सरकार ने इसे झूठा प्रोपगैंडा बताया.

क्या भारत में बनेगा S-500? जॉइंट प्रोडक्शन की पूरी डिटेल्स

हां, संभावना मजबूत है. रूस की अल्माज-एंटे कंपनी भारत की BEL (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) और BDL (भारत डायनामिक्स लिमिटेड) के साथ पार्टनरशिप चाहती है. यह मेक इन इंडिया को बड़ा बूस्ट होगा – रडार, इंटरसेप्टर मिसाइलें और कमांड सिस्टम भारत में बनेंगे.

प्रोडक्शन प्लान: नासिक या हैदराबाद में फैक्ट्री सेटअप, 2028 तक पहली यूनिट डिलीवर. 60% ToT से भारत को हाइपरसोनिक टेक मिलेगी.

नासिक या हैदराबाद में फैक्ट्री सेटअप, 2028 तक पहली यूनिट डिलीवर. 60% ToT से भारत को हाइपरसोनिक टेक मिलेगी. क्यों जॉइंट... S-400 की तरह सीधा खरीद नहीं, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल जैसा JV (जॉइंट वेंचर). रूस को मार्केट मिलेगा, भारत को जॉब्स (हजारों हाई-स्किल) और एक्सपोर्ट चांस.

S-400 की तरह सीधा खरीद नहीं, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल जैसा JV (जॉइंट वेंचर). रूस को मार्केट मिलेगा, भारत को जॉब्स (हजारों हाई-स्किल) और एक्सपोर्ट चांस. चुनौतियां: अमेरिकी CAATSA सैंक्शंस का डर. लेकिन भारत ने S-400 के बावजूद कोई पेनल्टी नहीं झेली.

S-500 vs S-400: आसान भाषा में पूरी तुलना

S-400 साल 2007 से चल रहा एक थिएटर-लेवल सिस्टम है, यानी यह किसी खास इलाके या बॉर्डर की हवाई रक्षा करता है. वहीं S-500 साल 2021 से रूस में तैनात एक नेशनल-लेवल सिस्टम है, जो पूरे देश और अंतरिक्ष तक की सुरक्षा करता है.

रेंज... रेंज की बात करें तो S-400 हवाई टारगेट्स को 400 किलोमीटर तक मार सकता है, जबकि S-500 बैलिस्टिक मिसाइलों को 600 किलोमीटर दूर से ही खत्म कर देगा – यानी 50% ज्यादा रेंज, दूर से आने वाले खतरे पहले ही पकड़ में आएंगे.

ऊंचाई... ऊंचाई में बहुत बड़ा फर्क है. S-400 ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर तक के टारगेट्स (यानी सामान्य लड़ाकू विमान) मार सकता है, लेकिन S-500 200 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएगा – यानी नियर स्पेस और लो-अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स भी नष्ट कर सकता है. पैसेंजर प्लेन 10-12 किमी पर उड़ते हैं, S-500 उससे 20 गुना ऊपर तक देखेगा.

स्पीड... स्पीड हैंडलिंग में S-400 लगभग 17,000 किमी/घंटा तक की मिसाइलों को रोक सकता है, पर S-500 लगभग 25,000 किमी/घंटा तक की रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार गिराएगा – यह काम S-400 नहीं कर सकता.

टारगेट्स... एक साथ कितने टारगेट्स हैंडल कर सकते हैं? S-400 एकसाथ 80 टारगेट्स को ट्रैक और 36 को एक साथ मार सकता है. S-500 एकसाथ 100 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक करेगा और स्टेल्थ जेट्स (F-35, J-20), ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और अंतरिक्ष के ऑब्जेक्ट्स तक को निशाना बनाएगा.

रडार... रडार तकनीक में S-500 में GaN-बेस्ड रडार हैं, जो ज्यादा दूर तक देखते हैं, तेज ट्रैक करते हैं और जैमिंग से बच जाते हैं. एक यूनिट में 12 लॉन्चर होते हैं, जबकि S-400 में यह सुविधा कम है.

रिस्पॉन्स टाइम... रिस्पॉन्स टाइम यानी खतरा देखकर मिसाइल छोड़ने में लगने वाला समय – S-400 को 10 सेकंड लगते हैं, S-500 सिर्फ 4 सेकंड में रिएक्ट करेगा – यानी ढाई गुना तेज.

मिसाइल... मिसाइलों का प्रकार भी अलग है. S-400 में 40N6 और 9M96 जैसी मिसाइलें हैं जो मुख्य रूप से विमानों और क्रूज मिसाइलों के लिए हैं. S-500 में 77N6-N सीरीज की हिट-टू-किल मिसाइलें हैं, जो सीधे टकराकर हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन्स को भी खत्म कर देती हैं.

कीमत... कीमत में S-400 की एक रेजिमेंट करीब 500 मिलियन डॉलर की पड़ती है (5 रेजिमेंट्स का पूरा सौदा 5.43 अरब डॉलर था), जबकि S-500 की एक यूनिट 700 मिलियन से 2.5 अरब डॉलर तक हो सकती है – महंगा है, लेकिन यह राष्ट्रीय संपत्ति की तरह है.

मोबिलिटी... मोबिलिटी में दोनों सिस्टम ट्रक पर चलते हैं, लेकिन S-500 का सेटअप और रडार सिस्टम ज्यादा एडवांस है – सिर्फ 4 व्हीकल्स में पूरा रडार सेट आ जाता है, तेजी से कहीं भी तैनात हो सकता है.

S-400 एक मजबूत क्षेत्रीय ढाल है (जैसे पंजाब या लद्दाख बॉर्डर कवर करना), जबकि S-500 पूरा राष्ट्रीय किला है – दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों के साथ-साथ अंतरिक्ष तक की सुरक्षा करेगा. S-500 S-400 को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उसके ऊपर एक और मजबूत परत चढ़ाएगा – इसे मल्टी-लेयर डिफेंस कहते हैं.

