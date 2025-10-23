वो अकेला मुल्क जिसके पास तीन वायुसेनाएं हैं... दुनिया की कोई एयरफोर्स नहीं है टक्कर में

दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिकी सेना है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की हवाई ताकत सिर्फ एक एयरफोर्स ही नहीं, बल्कि उसके पास तीन प्रमुख वायुसेनाएं हैं?

पहली है यूएस एयर फोर्स (US Air Force), जो दुनिया की सबसे बड़ी एयर फोर्स है.

दूसरी है यूएस नेवी (US Navy) की हवाई ताकत, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है.

तीसरी है यूएस मरीन कॉर्प्स एविएशन (US Marine Corps Aviation), जो मरीन कॉर्प्स की अपनी सेना है और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी एयर फोर्स.

ये तीनों मिलकर अमेरिका को हवा में सबसे मजबूत बनाती हैं. आइए जानते हैं कि इनकी कुल संख्या क्या है, कितने फाइटर जेट्स हैं. खास बातें क्या हैं.

यूएस एयर फोर्स: दुनिया की सबसे बड़ी हवाई ताकत

यूएस एयर फोर्स अमेरिका की मुख्य हवाई सेना है. ये जमीन, समुद्र और हवा में हमले करती है. 2025 में इसकी कुल संख्या 5,004 विमान है. ये संख्या में दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना है. इनमें लड़ाकू विमान, बॉम्बर, ट्रांसपोर्ट और ट्रेनर शामिल हैं.

मुख्य आंकड़े...

फाइटर जेट्स (लड़ाकू विमान): कुल 1610. ये हवा में दुश्मन से लड़ने के लिए हैं.

F-16C: 762 (मल्टीरोल, हमला और रक्षा के लिए).

F-35A: 302 (आधुनिक स्टील्थ जेट, छिपकर हमला).

F-15E: 218 (भारी हमले के लिए).

F-22A: 183 (हवा में सबसे तेज, दुश्मन को आसानी से मार गिराता है).

F-15C: 137 (हवाई रक्षा).

F-15EX: 8 (नया मॉडल, ज्यादा ताकतवर).

बॉम्बर: कुल 140. ये दूर से बड़े ठिकानों पर बमबारी करते हैं.

B-52H: 76 (पुराना लेकिन विश्वसनीय, परमाणु बम ले जा सकता).

B-1B: 45 (तेज गति वाला).

B-2A: 19 (स्टील्थ, अदृश्य जैसा).

ट्रांसपोर्ट विमान: कुल 697. सैनिकों और सामान को ले जाते हैं.

C-17A: 222 (बड़ा कार्गो).

C-130J: 151 (छोटे रनवे पर उतर सकता).

अन्य: हेलीकॉप्टर 218, टैंकर (ईंधन भरने वाले) 453 और ट्रेनर 1325.

एयर फोर्स की खास बात ये है कि ये पूरे अमेरिका और दुनिया में तैनात है. ये नई F-35A की 1454 और ज्यादा खरीद रही है. कुल मिलाकर, ये हवा में अमेरिका की ढाल है.

यूएस नेवी: दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयर फोर्स, समुद्र की रानी

अमेरिकी नौसेना (नेवी) सिर्फ जहाज नहीं चलाती, बल्कि हवाई ताकत भी रखती है. ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर उड़ान भरती है. 2025 में नेवी के 2504 विमान हैं, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयर फोर्स बनाते हैं. ये समुद्र में दुश्मन को हराने के लिए बने हैं.

फाइटर जेट्स और प्लेन्स के पूरे आंकड़े...

फाइटर जेट्स (लड़ाकू विमान): कुल 451. ये कैरियर से उड़ते हैं.

F/A-18E/F सुपर हॉर्नेट: 421 (मल्टीरोल, हवा-समुद्र हमले, रात में भी काम करता). ये नेवी का मुख्य जेट है, जो मिसाइल और बम ले जाता है.

421 (मल्टीरोल, हवा-समुद्र हमले, रात में भी काम करता). ये नेवी का मुख्य जेट है, जो मिसाइल और बम ले जाता है. F-35C लाइटनिंग II: 30 (स्टील्थ, कैरियर वर्जन, रडार से बचता है). नेवी इसे और बढ़ा रही है.

खास मिशन विमान

EA-18G ग्रोअलर: 153 (इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, दुश्मन रडार जाम करता). ये कैरियर से उड़ता है और दुश्मन को अंधा बनाता है.

153 (इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, दुश्मन रडार जाम करता). ये कैरियर से उड़ता है और दुश्मन को अंधा बनाता है. E-2C/D हॉकआई: 83 (हवाई चेतावनी, दूर से दुश्मन देखता).

83 (हवाई चेतावनी, दूर से दुश्मन देखता). P-8A पॉसिडॉन: 118 (समुद्री गश्त, पनडुब्बी ढूंढता).

हेलीकॉप्टर: कुल 507

SH-60R/H/S: 454 (पनडुब्बी शिकार, बचाव). ये जहाजों से उड़ते हैं.

454 (पनडुब्बी शिकार, बचाव). ये जहाजों से उड़ते हैं. MH-53: 26 (माइंस साफ करने वाले).

26 (माइंस साफ करने वाले). CMV-22B: 27 (ट्रांसपोर्ट, टिल्टरोटर).

ट्रांसपोर्ट: 144 (सैनिक ले जाने वाले).

ट्रेनर: 995 (नए पायलट ट्रेन करने वाले, जिसमें F/A-18 के 128 ट्रेनर).

टैंकर: 11 (KC-130T, हवा में ईंधन भरते).

कैरियर-बेस्ड एयरक्राफ्ट पर: नेवी के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं. हर कैरियर पर 60-70 विमान होते हैं, ज्यादातर F/A-18 और F-35C. ये जेट्स समुद्र पार उड़ान भर सकते हैं. 1000 किलोमीटर दूर हमला कर सकते हैं. नेवी की ताकत ये है कि ये कहीं भी, कभी भी हमला कर सकती है – बिना जमीनी रनवे के. भविष्य में 204 और F-35C आ रहे हैं.

यूएस मरीन कॉर्प्स एविएशन: मरीन की अपनी एयर फोर्स, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी

मरीन कॉर्प्स अमेरिकी सेना का खास हिस्सा है, जो समुद्र से जमीन पर हमला करती है. इसकी अपनी हवाई ताकत है, जो 1211 विमान वाली है. ये दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी एयर फोर्स है. मरीन एविएशन ज्यादातर हेलीकॉप्टर और छोटे जेट्स पर निर्भर है, जो तुरंत हमले के लिए बने हैं.

मुख्य आंकड़े...

फाइटर जेट्स: कुल 297

F/A-18A/C/D: 143 (मल्टीरोल, छोटे कैरियर से उड़ते).

143 (मल्टीरोल, छोटे कैरियर से उड़ते). AV-8B+ हरियर: 102 (वर्टिकल टेकऑफ, जहाज पर आसानी से उतरता).

102 (वर्टिकल टेकऑफ, जहाज पर आसानी से उतरता). F-35B/C: 52 (स्टील्थ, छोटे जहाजों के लिए, 2025 तक 183 F-35B और 52 F-35C हो जाएंगे).

हेलीकॉप्टर: कुल 713 (मरीन की मुख्य ताकत).

MV-22 ओस्प्रे: 277 (टिल्टरोटर, हेलीकॉप्टर और प्लेन दोनों जैसा, सैनिक तेज ले जाता).

CH-53E: 141 (भारी लिफ्ट, टैंक भी ले जा सकता).

UH-1Y: 140 (मल्टी-मिशन, बचाव और हमला).

AH-1Z: 90 (अटैक हेली, दुश्मन पर मिसाइल).

AH-1W: 59 (पुराना अटैक).

CH-53K: 1 (नया भारी लिफ्ट, टेस्टिंग में).

ट्रांसपोर्ट: 27 (छोटे, जैसे UC-12F: 14).

ट्रेनर: 110 (F/A-18 ट्रेनर: 48).

टैंकर: 64 (KC-130J: 57, हवा में ईंधन).

मरीन की खास बात ये है कि ये छोटे जहाजों (एम्फीबियस असॉल्ट शिप) से उड़ान भरती है. F-35B वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, जो जगह बचाता है. भविष्य में 346 और F-35 आ रहे हैं. ये मरीन को तेजी से कहीं पहुंचाने में मदद करती है.

अमेरिका की कुल हवाई ताकत: क्यों इतनी मजबूत?

तीनों मिलाकर अमेरिका के 8719 विमान हैं. सिर्फ फाइटर जेट्स 2358. ये संख्या किसी अन्य देश से ज्यादा है. एयर फोर्स दूर के हमले करती है, नेवी समुद्र पर राज करती है और मरीन तुरंत जमीन पर उतरती है. नई तकनीक जैसे स्टील्थ और ड्रोन से ये और मजबूत हो रही हैं.

