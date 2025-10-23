वो अकेला मुल्क जिसके पास तीन वायुसेनाएं हैं... दुनिया की कोई एयरफोर्स नहीं है टक्कर में

दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिकी सेना है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की हवाई ताकत सिर्फ एक एयरफोर्स ही नहीं, बल्कि उसके पास तीन प्रमुख वायुसेनाएं हैं?
ये तीनों मिलकर अमेरिका को हवा में सबसे मजबूत बनाती हैं. आइए जानते हैं कि इनकी कुल संख्या क्या है, कितने फाइटर जेट्स हैं. खास बातें क्या हैं.
यूएस एयर फोर्स अमेरिका की मुख्य हवाई सेना है. ये जमीन, समुद्र और हवा में हमले करती है. 2025 में इसकी कुल संख्या 5,004 विमान है. ये संख्या में दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना है. इनमें लड़ाकू विमान, बॉम्बर, ट्रांसपोर्ट और ट्रेनर शामिल हैं.
फाइटर जेट्स (लड़ाकू विमान): कुल 1610. ये हवा में दुश्मन से लड़ने के लिए हैं.
बॉम्बर: कुल 140. ये दूर से बड़े ठिकानों पर बमबारी करते हैं.
ट्रांसपोर्ट विमान: कुल 697. सैनिकों और सामान को ले जाते हैं.
अन्य: हेलीकॉप्टर 218, टैंकर (ईंधन भरने वाले) 453 और ट्रेनर 1325.
एयर फोर्स की खास बात ये है कि ये पूरे अमेरिका और दुनिया में तैनात है. ये नई F-35A की 1454 और ज्यादा खरीद रही है. कुल मिलाकर, ये हवा में अमेरिका की ढाल है.
अमेरिकी नौसेना (नेवी) सिर्फ जहाज नहीं चलाती, बल्कि हवाई ताकत भी रखती है. ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर उड़ान भरती है. 2025 में नेवी के 2504 विमान हैं, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयर फोर्स बनाते हैं. ये समुद्र में दुश्मन को हराने के लिए बने हैं.
फाइटर जेट्स (लड़ाकू विमान): कुल 451. ये कैरियर से उड़ते हैं.
खास मिशन विमान
हेलीकॉप्टर: कुल 507
ट्रांसपोर्ट: 144 (सैनिक ले जाने वाले).
ट्रेनर: 995 (नए पायलट ट्रेन करने वाले, जिसमें F/A-18 के 128 ट्रेनर).
टैंकर: 11 (KC-130T, हवा में ईंधन भरते).
कैरियर-बेस्ड एयरक्राफ्ट पर: नेवी के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं. हर कैरियर पर 60-70 विमान होते हैं, ज्यादातर F/A-18 और F-35C. ये जेट्स समुद्र पार उड़ान भर सकते हैं. 1000 किलोमीटर दूर हमला कर सकते हैं. नेवी की ताकत ये है कि ये कहीं भी, कभी भी हमला कर सकती है – बिना जमीनी रनवे के. भविष्य में 204 और F-35C आ रहे हैं.
मरीन कॉर्प्स अमेरिकी सेना का खास हिस्सा है, जो समुद्र से जमीन पर हमला करती है. इसकी अपनी हवाई ताकत है, जो 1211 विमान वाली है. ये दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी एयर फोर्स है. मरीन एविएशन ज्यादातर हेलीकॉप्टर और छोटे जेट्स पर निर्भर है, जो तुरंत हमले के लिए बने हैं.
फाइटर जेट्स: कुल 297
हेलीकॉप्टर: कुल 713 (मरीन की मुख्य ताकत).
ट्रांसपोर्ट: 27 (छोटे, जैसे UC-12F: 14).
ट्रेनर: 110 (F/A-18 ट्रेनर: 48).
टैंकर: 64 (KC-130J: 57, हवा में ईंधन).
मरीन की खास बात ये है कि ये छोटे जहाजों (एम्फीबियस असॉल्ट शिप) से उड़ान भरती है. F-35B वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, जो जगह बचाता है. भविष्य में 346 और F-35 आ रहे हैं. ये मरीन को तेजी से कहीं पहुंचाने में मदद करती है.
तीनों मिलाकर अमेरिका के 8719 विमान हैं. सिर्फ फाइटर जेट्स 2358. ये संख्या किसी अन्य देश से ज्यादा है. एयर फोर्स दूर के हमले करती है, नेवी समुद्र पर राज करती है और मरीन तुरंत जमीन पर उतरती है. नई तकनीक जैसे स्टील्थ और ड्रोन से ये और मजबूत हो रही हैं.