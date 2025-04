पल भर में पाकिस्तान में तबाही... चीन-US भी पीछे... DRDO ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल के इंजन का किया परीक्षण वो बेमिसाल

DRDO ने 26 अप्रैल 2025 को में स्क्रैम जेट की सफल टेस्टिंग की. इसे हाइपरसोनिक मिसाइल में लगाया जाएगा. इस टेस्टिंग के साथ ही भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार है. ये भी हो सकता है कि ये इंजन हाइपरसोनिक मिसाइल की इतनी स्पीड दे कि अमेरिका-चीन भी पिछड़ जाएं.

इस मामले में फिलहाल रूस सबसे आगे है. लेकिन अब भारत भी रेस में आ पहुंचा है. पहले यह प्लान ब्रह्मोस-2 मिसाइल को लेकर थी. लेकिन रूस-यूक्रेन जंग की वजह से हो रही देरी की वजह से भारत ने अपनी ही तकनीक, हथियार और मिसाइल बना लिया.

इस इंजन से बनी मिसाइल कुछ ही सेकेंड में इस्लामाबाद पहुंच जाएगी. मिसाइल तो पहले ही बन चुकी है. नवंबर 2024 में परीक्षण भी हो चुका है. नाम है LRAShM यानी long range hypersonic missile. लेकिन नया इंजन इसे और स्पीड देगा. पहले इंजन से ये मिसाइल 11,113.2 km/hr की स्पीड यानी एक सेकेंड में 3.087 किलोमीटर जा सकती है.

इस नई मिसाइल की रेंज है 1500 km से थोड़ी ज्यादा. यानी इतनी दूरी तय करने में इस मिसाइल को करीब 8 मिनट लगेंगे. दिल्ली से इस्लामाबाद 690 km, कराची 1100 km और कोलकाता से ढाका 250 km और चिट्टेगॉन्ग 370 km. यानी एक दो मिनट से 6-7 मिनट के अंदर इन देशों में तबाही पक्की.

#AatmanirbharDefence#DRDO achieves significant milestone in Scramjet Engine Development



🔹#DRDL, a Hyderabad-based laboratory of #DRDO, has achieved a significant milestone in the field of #Hypersonic Weapon Technology.



🔹 DRDL conducted long-duration Active Cooled Scramjet… pic.twitter.com/XDqjESlhW3