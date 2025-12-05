एक बार में पूरा एयरबेस कर सकता है तबाह... उस बम की है ये ताकत, जो रूस दे सकता है भारत को
रूस भारत को FAB-3000 ग्लाइड बम दे सकता है. 3 टन वजन, 1400 किलो विस्फोटक, 70 किमी दूर से छोड़ो – हवा में तैरकर टारगेट पर तबाही मचा देता है. यूक्रेन में बंकर-किले राख कर चुका है. UMPK किट से स्मार्ट बना, Su-30MKI पर फिट हो जाता है. सस्ता, भयानक और गेम-चेंजर है.
ये है रूस का फैब-300 ग्लाइड बम, जो भारत को मिल सकता है. (Photo: Russian MOD)
पुतिन-मोदी मीटिंग में सिर्फ S-500 और SU-57 की ही बात नहीं हो रही, बल्कि एक और खतरनाक हथियार पर भी चर्चा चल रही है – वो है रूस का FAB-3000 ग्लाइड बम. यूक्रेन में यह बम जहां गिरता है, वहां सिर्फ राख और गड्ढा बचता है. अब रूस इसे भारत को देने की पेशकश कर रहा है. आइए, जानते हैं इस बम की पूरी कहानी – कितना ताकतवर है और भारत के लिए क्यों गेम-चेंजर बन सकता है.
क्या है FAB-3000? तीन टन का मौत का गोला
FAB-3000 का पूरा नाम है फैब-3000 (FAB-3000) – यानी 3000 किलोग्राम का हाई-एक्सप्लोसिव एरियल बम.
लंबाई: 13.8 फीट (लगभग 4.2 मीटर)
व्यास: 2.1 फीट
कुल वजन: 3000 किलो
विस्फोटक भरा हुआ: 1400 किलो (यानी आधे से ज्यादा वजन सिर्फ बारूद का)
बारूद का प्रकार: ट्राइटोनॉल (TNT + एल्यूमिनियम पाउडर) – विस्फोट की ताकत कई गुना बढ़ जाता है.
पुराना बम था लेकिन रूस ने इसमें नया दिमाग लगा दिया.
पुराना FAB-3000 सीधे गिरता था, लेकिन अब इसमें UMPK (यूनिफाइड मॉड्यूल ऑफ प्लानिंग एंड करेक्शन) लगा दिया गया है. यह एक स्मार्ट किट है जिसमें...
फोल्ड होने वाले पंख (ग्लाइड विंग्स)
सैटेलाइट + इनर्शियल नेविगेशन
GPS/GLONASS सिस्टम
जेट से छोड़ा नहीं कि पंख खुल जाते हैं. बम हवा में तैरने लगता है. यह अपने आप टारगेट की तरफ मुड़ता है. इसे 70 किलोमीटर दूर से भी छोड़ा जा सकता है. यानी पायलट दुश्मन के एयर डिफेंस की रेंज में आए बिना ही हमला कर देता है.