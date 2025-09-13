scorecardresearch
 

Feedback

भारत 2027 में करेगा 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी, 115 देश होंगे शामिल

भारत 2027 में चेन्नई में 5वां कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट आयोजित करेगा, जो भारतीय तट रक्षक की स्वर्ण जयंती के साथ होगा. तीन दिन के इस आयोजन में अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और सेमिनार होगा. यह समुद्री चुनौतियों पर वैश्विक चर्चा का मंच बनेगा. रोम में हुए 4वें समिट में 115 देशों ने भाग लिया, जहां यह निर्णय लिया गया.

Advertisement
X
भारत में होने वाले ग्लोबल कोस्ट गार्ड समिट की घोषणा करते अधिकारी. (Photo: ICG)
भारत में होने वाले ग्लोबल कोस्ट गार्ड समिट की घोषणा करते अधिकारी. (Photo: ICG)

भारत 2027 में चेन्नई में 5वां कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट (सीजीजीएस) आयोजित करेगा. यह आयोजन भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) की स्वर्ण जयंती समारोह के साथ होगा. तीन दिन तक चलने वाले इस समिट में एक अंतरराष्ट्रीय तट रक्षक फ्लीट रिव्यू और वर्ल्ड कोस्ट गार्ड सेमिनार भी होगा.

यह समिट समुद्री चुनौतियों पर वैश्विक चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करेगा. अंतरराष्ट्रीय समुद्री एकता को प्रदर्शित करेगा. यह निर्णय 11-12 सितंबर 2025 को इटली के रोम में आयोजित 4वें सीजीजीएस में सर्वसम्मति से लिया गया, जिसमें 115 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

यह भी पढ़ें: फिलीपींस को जल्द मिलेगा ब्रह्मोस मिसाइल का अंतिम बैच... वियतनाम के साथ नया सौदा करीब

सम्बंधित ख़बरें

Tejas Mk1a specifications
कितना ताकतवर है अक्टूबर में मिलने वाला तेजस-Mk1A फाइटर जेट? 
safran enginer indian fighter jet
न अमेरिका पर निर्भरता, न किसी और पर... फाइटर जेट के स्वदेशी इंजन का प्रोजेक्ट साफरान कितना अहम? 
HAL ISRO SSLV Rocket
तेजस और सुखोई फाइटर जेट बनाने वाला HAL अब बनाएगा इसरो के लिए रॉकेट 
Germany_india
देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा, भारतीय नौसेना को मिलेंगी 6 एडवांस पनडुब्बियां 
Philippines Brahmos Missile
फिलीपींस को जल्द मिलेगा ब्रह्मोस का अंतिम बैच... नया सौदा करीब 

भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक (डीजी) परमेश शिवमणि ने कहा कि कोई भी देश अकेले समुद्री समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता. उन्होंने बताया कि 2027 में चेन्नई में होने वाला समिट एक ऐसा मंच होगा, जो दुनिया भर के तट रक्षकों के बीच सहयोग, विश्वास और आपसी समझ को बढ़ाएगा.

यह भी पढ़ें: Project-75(I): जर्मनी और भारत ने शुरू की बातचीत, देश का सबसे बड़ा रक्षा सौदा

Advertisement

सीजीजीएस की अध्यक्षता के औपचारिक हस्तांतरण के दौरान, डीजी आईसीजी ने इस समिट को वैश्विक तट रक्षक सहयोग का प्रतीक बताया. उन्होंने इटली तट रक्षक की मेजबानी और जापान तट रक्षक की सचिवालय भूमिका के लिए आभार व्यक्त किया. समिट के दौरान, डीजी आईसीजी ने इटली तट रक्षक के कमांडेंट से भी मुलाकात की.

Coast Guard Global Summit

भारत-इटली संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 के तहत हुई इस चर्चा में समुद्री खोज और बचाव, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, समुद्री अपराधों से निपटने, सूचना आदान-प्रदान, समुद्री जागरूकता, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया. यह समिट भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जिसमें वह वैश्विक समुद्री सहयोग को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement