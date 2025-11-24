scorecardresearch
 

दुबई एयर शो में हुआ हादसा... HAL ने दी बड़ी सफाई, कहा – काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा

दुबई एयर शो में HAL के तेजस विमान प्रदर्शन के दौरान हुआ हादसा पूरी तरह अलग मामला है. कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह असामान्य परिस्थितियों में हुआ. इससे HAL के कारोबार, वित्तीय स्थिति या डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. जांच में पूरा सहयोग दिया जा रहा है. सभी स्टेकहोल्डर्स को भरोसा दिलाया गया है.

भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट मिग-21 की जगह ले चुका है. (File Photo: Indian Air Force)
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने दुबई एयर शो में हाल ही में हुई तेजस दुर्घटना को लेकर स्पष्ट बयान जारी किया है. कंपनी ने कहा है कि यह हादसा बहुत ही असामान्य परिस्थितियों में हुआ एक अकेला मामला है. इससे कंपनी के काम-काज, पैसों की स्थिति या आने वाले ऑर्डर की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

क्या हुआ था दुबई एयर शो में?

दुबई एयर शो के दौरान हवा में एक डेमो (हवाई प्रदर्शन) के समय तेजस विमान क्रैश हो गया था. यह खबर सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर तेज़ी से फैल गई थी. लोग चिंता करने लगे थे कि कहीं HAL के बनाए विमान में कोई बड़ी खराबी तो नहीं है.

यह भी पढ़ें: मानव, मशीन और मार्केट... एक हादसा न तेजस की हिम्मत तोड़ सकता है, न भारतीय फाइटर जेट प्रोग्राम की

HAL Statement Dubai Tejas Crash

HAL ने क्या कहा?

कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी करके सबको आश्वासन दिया...

  • यह हादसा बिल्कुल अलग-थलग (अकेला) मामला है.
  • इसके पीछे बहुत खास और असामान्य हालात थे.
  • कंपनी का रोज का काम, पैसा कमाना-खर्च करना और ग्राहकों को समय पर विमान-हेलिकॉप्टर देना – सब पूरी तरह सामान्य रहेगा.
  • जो भी जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, HAL उनका पूरा-पूरा साथ दे रही है.
  • अगर भविष्य में कोई बड़ी बात सामने आएगी तो कंपनी तुरंत सभी को बताएगी.

आम भाषा में मतलब क्या है?

यानी HAL कह रही है – घबराइए मत. एक दुर्घटना हो गई, लेकिन हमारे विमान या कंपनी में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है. हमारा सारा काम पहले की तरह चलता रहेगा. जांच पूरी होने तक इंतज़ार कीजिए, हम कुछ भी छुपाएंगे नहीं. यह बयान इसलिए ज़रूरी था क्योंकि शेयर बाज़ार में HAL के शेयर पर थोड़ा दबाव आ सकता था. ग्राहक (भारतीय वायुसेना, नौसेना और विदेशी देश) चिंता में थे. अब कंपनी ने साफ कह दिया है कि सब ठीक है.

---- समाप्त ----
