दुबई एयर शो में हुआ हादसा... HAL ने दी बड़ी सफाई, कहा – काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने दुबई एयर शो में हाल ही में हुई तेजस दुर्घटना को लेकर स्पष्ट बयान जारी किया है. कंपनी ने कहा है कि यह हादसा बहुत ही असामान्य परिस्थितियों में हुआ एक अकेला मामला है. इससे कंपनी के काम-काज, पैसों की स्थिति या आने वाले ऑर्डर की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
दुबई एयर शो के दौरान हवा में एक डेमो (हवाई प्रदर्शन) के समय तेजस विमान क्रैश हो गया था. यह खबर सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर तेज़ी से फैल गई थी. लोग चिंता करने लगे थे कि कहीं HAL के बनाए विमान में कोई बड़ी खराबी तो नहीं है.
कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी करके सबको आश्वासन दिया...
यानी HAL कह रही है – घबराइए मत. एक दुर्घटना हो गई, लेकिन हमारे विमान या कंपनी में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है. हमारा सारा काम पहले की तरह चलता रहेगा. जांच पूरी होने तक इंतज़ार कीजिए, हम कुछ भी छुपाएंगे नहीं. यह बयान इसलिए ज़रूरी था क्योंकि शेयर बाज़ार में HAL के शेयर पर थोड़ा दबाव आ सकता था. ग्राहक (भारतीय वायुसेना, नौसेना और विदेशी देश) चिंता में थे. अब कंपनी ने साफ कह दिया है कि सब ठीक है.