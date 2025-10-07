scorecardresearch
 

Feedback

आज 7 अक्टूबर है! हमास के हमले से गाजा के बदलापुर बनने तक... 2 साल में कितना कुछ बदल गया

7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले को दो साल हो गए हैं. होलोकास्ट के बाद यहूदियों पर ये सबसे बड़ा हमला था. 1200 इजरायली मारे गए, 251 बंधक बनाए गए. सुपरनोवा फेस्टिवल में 360 मौतें हुई थीं. इजरायल ने ऑपरेशन 'आयरन स्वॉर्ड्स' से जवाब दिया जिसमें 454 सैनिक मारे गए. गाजा में 69100 मौतें, 80% तबाही, 19 लाख बेघर.

Advertisement
X
7 अक्टूबर 2023 को ग्लाइडर से हमास के हमलावरों ने हमला किया. इजरायल ने गाजा को कब्रिस्तान बना दिया. (File Photo: X/AP)
7 अक्टूबर 2023 को ग्लाइडर से हमास के हमलावरों ने हमला किया. इजरायल ने गाजा को कब्रिस्तान बना दिया. (File Photo: X/AP)

आज इजरायल पर हमास के खूनी हमले को ठीक दो साल हो गए. 7 अक्टूबर 2023 को सुबह-सुबह हमास के लड़ाकों ने इजरायल के दक्षिणी इलाकों पर हमला बोल दिया. यह हमला इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था. इसके बाद इजरायल ने गाजा पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की, जो आज भी जारी है. लाखों मौतें, बेघर लोग और तबाही ने मिडिल ईस्ट को हिला दिया.

7 अक्टूबर 2023: हमास का सरप्राइज अटैक – खून की होली

7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास और अन्य फिलिस्तीनी ग्रुप्स के लड़ाकों ने इजरायल की सीमा तोड़ी. वे पैराग्लाइडर, मोटरबाइक और पैदल घुस आए. किबुट्ज़ (सामूहिक फार्म), संगीत फेस्टिवल और सैन्य ठिकानों पर हमला किया. हमास ने रॉकेट भी दागे.

यह भी पढ़ें: गाजा बन गया कब्रिस्तान... इजरायल अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है, देखिए Photos

सम्बंधित ख़बरें

Dhvani Hypersonic Missile
ब्रह्मोस से भी खतरनाक 'ध्वनि' मिसाइल तैयार, पाकिस्तान जहां नए आतंकी अड्डे बना रहा वो भी रेंज में 
Mount Everest Trekkers
माउंट एवरेस्ट पर बर्फीले तूफान से फंसे सैकड़ों ट्रेकर्स, रेस्क्यू टीमों और ग्रामीणों ने बचाया 
Bengal Bihar Nepal Flood
अचानक बंगाल-बिहार से नेपाल तक इतनी तबाही वाली बारिश क्यों हुई?  
Gaza or Graveyard
गाजा बन गया कब्रिस्तान... इजरायल अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है, देखिए Photos 
Androth Commission Indian Navy
समंदर में दुश्मन का शिकार करेगा भारत का 'INS अंड्रोथ'! 

Israel-Hamas war

मुख्य फैक्ट्स और आंकड़े

  • मौतें: करीब 1,200 इजरायली मारे गए, ज्यादातर नागरिक. यह होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा हमला था.
  • बंधक: 251 लोगों को बंधक बनाया गया, जिनमें महिलाएं, बच्चे और विदेशी शामिल थे. आज दो साल बाद भी 45 से ज्यादा बंधक गाजा में कैद हैं. 
  • हमले का तरीका: हमास ने हथियारों से गोलीबारी, ग्रेनेड और आगजनी की. सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर 360 लोग मारे गए. हमास ने इसे 'अल-अक्सा फ्लड' नाम दिया.
  • इजरायल का शुरुआती जवाब: इजरायल ने तुरंत हवाई हमले शुरू किए. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 'आयरन स्वॉर्ड्स' ऑपरेशन घोषित किया.

यह हमला इजरायल के लिए सदमा था. हजारों घायल हुए. देश में शोक की लहर दौड़ गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गाजा में है हमास की 1.5 KM लंबी सुरंग! इजरायल ने किया खुलासा

Israel-Hamas war

इजरायल का जवाब: गाजा पर जबरदस्त हमला – मौतों और तबाही का आंकड़ा

हमले के एक हफ्ते बाद, 27 अक्टूबर 2023 को इजरायल ने गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया. लक्ष्य था- हमास को खत्म करना, बंधकों को छुड़ाना. लेकिन इससे गाजा में भारी तबाही हुई.

मुख्य फैक्ट्स और आंकड़े (अक्टूबर 2025 तक...

  • इजरायली सैनिकों का नुकसान: 454 सैनिक मारे गए, 2,840 घायल. 
  • फिलिस्तीनी मौतें: गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार, 69,100 से ज्यादा मारे गए (ज्यादातर महिलाएं-बच्चे). अल जजीरा: 67,160 मौतें, 1,69,679 घायल. यूएन: 90% घर क्षतिग्रस्त या नष्ट, 19 लाख बेघर. 
  • तबाही: गाजा का 80% हिस्सा प्रभावित. 61,000 से ज्यादा मौतें, 1,51,000 घायल. इमारतें, स्कूल, अस्पताल बर्बाद. सहायता पर हमलों में 875 मौतें.
  • इजरायल की कार्रवाई: हवाई बमबारी, ग्राउंड इनवेजन. हमास के 12,000+ लड़ाके मारे गए (इजरायल का दावा). लेकिन नागरिक नुकसान पर विवाद. एमनेस्टी कहती है कि जनसंहार के सबूत मिले है. यूएन युद्ध अपराध की जांच की मांग कर रहा है. 

Israel-Hamas war

दो साल बाद की स्थिति: युद्ध जारी, शांति की कोशिशें

दो साल बाद (अक्टूबर 2025) भी युद्ध थमा नहीं है. इजरायल में स्मृति समारोह हुए. बंधक परिवारों का गुस्सा बढ़ा. सितंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20-पॉइंट शांति प्लान पेश किया – हमास को हथियार डालने और सहायता बहाल करने का प्रस्ताव. लेकिन हमास ने खारिज कर दिया.

Advertisement

इजरायली समाज बंटा हुआ: कुछ युद्ध समर्थक, कुछ 'रेकनिंग' (जवाबदेही) की मांग कर रहे. गाजा में भुखमरी और संकट. दुनिया ने बयान दिए, लेकिन कार्रवाई कम.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement