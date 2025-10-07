आज 7 अक्टूबर है! हमास के हमले से गाजा के बदलापुर बनने तक... 2 साल में कितना कुछ बदल गया

आज इजरायल पर हमास के खूनी हमले को ठीक दो साल हो गए. 7 अक्टूबर 2023 को सुबह-सुबह हमास के लड़ाकों ने इजरायल के दक्षिणी इलाकों पर हमला बोल दिया. यह हमला इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था. इसके बाद इजरायल ने गाजा पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की, जो आज भी जारी है. लाखों मौतें, बेघर लोग और तबाही ने मिडिल ईस्ट को हिला दिया.

7 अक्टूबर 2023: हमास का सरप्राइज अटैक – खून की होली

7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास और अन्य फिलिस्तीनी ग्रुप्स के लड़ाकों ने इजरायल की सीमा तोड़ी. वे पैराग्लाइडर, मोटरबाइक और पैदल घुस आए. किबुट्ज़ (सामूहिक फार्म), संगीत फेस्टिवल और सैन्य ठिकानों पर हमला किया. हमास ने रॉकेट भी दागे.

मुख्य फैक्ट्स और आंकड़े

मौतें: करीब 1,200 इजरायली मारे गए, ज्यादातर नागरिक. यह होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा हमला था.

करीब 1,200 इजरायली मारे गए, ज्यादातर नागरिक. यह होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों पर सबसे बड़ा हमला था. बंधक: 251 लोगों को बंधक बनाया गया, जिनमें महिलाएं, बच्चे और विदेशी शामिल थे. आज दो साल बाद भी 45 से ज्यादा बंधक गाजा में कैद हैं.

251 लोगों को बंधक बनाया गया, जिनमें महिलाएं, बच्चे और विदेशी शामिल थे. आज दो साल बाद भी 45 से ज्यादा बंधक गाजा में कैद हैं. हमले का तरीका: हमास ने हथियारों से गोलीबारी, ग्रेनेड और आगजनी की. सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर 360 लोग मारे गए. हमास ने इसे 'अल-अक्सा फ्लड' नाम दिया.

हमास ने हथियारों से गोलीबारी, ग्रेनेड और आगजनी की. सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर 360 लोग मारे गए. हमास ने इसे 'अल-अक्सा फ्लड' नाम दिया. इजरायल का शुरुआती जवाब: इजरायल ने तुरंत हवाई हमले शुरू किए. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 'आयरन स्वॉर्ड्स' ऑपरेशन घोषित किया.

यह हमला इजरायल के लिए सदमा था. हजारों घायल हुए. देश में शोक की लहर दौड़ गई.

इजरायल का जवाब: गाजा पर जबरदस्त हमला – मौतों और तबाही का आंकड़ा

हमले के एक हफ्ते बाद, 27 अक्टूबर 2023 को इजरायल ने गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया. लक्ष्य था- हमास को खत्म करना, बंधकों को छुड़ाना. लेकिन इससे गाजा में भारी तबाही हुई.

मुख्य फैक्ट्स और आंकड़े (अक्टूबर 2025 तक...

इजरायली सैनिकों का नुकसान: 454 सैनिक मारे गए, 2,840 घायल.

454 सैनिक मारे गए, 2,840 घायल. फिलिस्तीनी मौतें: गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार, 69,100 से ज्यादा मारे गए (ज्यादातर महिलाएं-बच्चे). अल जजीरा: 67,160 मौतें, 1,69,679 घायल. यूएन: 90% घर क्षतिग्रस्त या नष्ट, 19 लाख बेघर.

गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार, 69,100 से ज्यादा मारे गए (ज्यादातर महिलाएं-बच्चे). अल जजीरा: 67,160 मौतें, 1,69,679 घायल. यूएन: 90% घर क्षतिग्रस्त या नष्ट, 19 लाख बेघर. तबाही: गाजा का 80% हिस्सा प्रभावित. 61,000 से ज्यादा मौतें, 1,51,000 घायल. इमारतें, स्कूल, अस्पताल बर्बाद. सहायता पर हमलों में 875 मौतें.

गाजा का 80% हिस्सा प्रभावित. 61,000 से ज्यादा मौतें, 1,51,000 घायल. इमारतें, स्कूल, अस्पताल बर्बाद. सहायता पर हमलों में 875 मौतें. इजरायल की कार्रवाई: हवाई बमबारी, ग्राउंड इनवेजन. हमास के 12,000+ लड़ाके मारे गए (इजरायल का दावा). लेकिन नागरिक नुकसान पर विवाद. एमनेस्टी कहती है कि जनसंहार के सबूत मिले है. यूएन युद्ध अपराध की जांच की मांग कर रहा है.

दो साल बाद की स्थिति: युद्ध जारी, शांति की कोशिशें

दो साल बाद (अक्टूबर 2025) भी युद्ध थमा नहीं है. इजरायल में स्मृति समारोह हुए. बंधक परिवारों का गुस्सा बढ़ा. सितंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20-पॉइंट शांति प्लान पेश किया – हमास को हथियार डालने और सहायता बहाल करने का प्रस्ताव. लेकिन हमास ने खारिज कर दिया.

इजरायली समाज बंटा हुआ: कुछ युद्ध समर्थक, कुछ 'रेकनिंग' (जवाबदेही) की मांग कर रहे. गाजा में भुखमरी और संकट. दुनिया ने बयान दिए, लेकिन कार्रवाई कम.

