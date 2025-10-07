आज 7 अक्टूबर है! हमास के हमले से गाजा के बदलापुर बनने तक... 2 साल में कितना कुछ बदल गया

आज इजरायल पर हमास के खूनी हमले को ठीक दो साल हो गए. 7 अक्टूबर 2023 को सुबह-सुबह हमास के लड़ाकों ने इजरायल के दक्षिणी इलाकों पर हमला बोल दिया. यह हमला इतिहास का सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था. इसके बाद इजरायल ने गाजा पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की, जो आज भी जारी है. लाखों मौतें, बेघर लोग और तबाही ने मिडिल ईस्ट को हिला दिया.
7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास और अन्य फिलिस्तीनी ग्रुप्स के लड़ाकों ने इजरायल की सीमा तोड़ी. वे पैराग्लाइडर, मोटरबाइक और पैदल घुस आए. किबुट्ज़ (सामूहिक फार्म), संगीत फेस्टिवल और सैन्य ठिकानों पर हमला किया. हमास ने रॉकेट भी दागे.
यह भी पढ़ें: गाजा बन गया कब्रिस्तान... इजरायल अपने दुश्मनों का क्या हाल करता है, देखिए Photos
यह हमला इजरायल के लिए सदमा था. हजारों घायल हुए. देश में शोक की लहर दौड़ गई.
यह भी पढ़ें: गाजा में है हमास की 1.5 KM लंबी सुरंग! इजरायल ने किया खुलासा
हमले के एक हफ्ते बाद, 27 अक्टूबर 2023 को इजरायल ने गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया. लक्ष्य था- हमास को खत्म करना, बंधकों को छुड़ाना. लेकिन इससे गाजा में भारी तबाही हुई.
मुख्य फैक्ट्स और आंकड़े (अक्टूबर 2025 तक...
दो साल बाद (अक्टूबर 2025) भी युद्ध थमा नहीं है. इजरायल में स्मृति समारोह हुए. बंधक परिवारों का गुस्सा बढ़ा. सितंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20-पॉइंट शांति प्लान पेश किया – हमास को हथियार डालने और सहायता बहाल करने का प्रस्ताव. लेकिन हमास ने खारिज कर दिया.
इजरायली समाज बंटा हुआ: कुछ युद्ध समर्थक, कुछ 'रेकनिंग' (जवाबदेही) की मांग कर रहे. गाजा में भुखमरी और संकट. दुनिया ने बयान दिए, लेकिन कार्रवाई कम.